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15 сентября, 05:50

Над Рязанской областью сбит украинский беспилотник

Украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Рязанской области средствами Противовоздушной обороны. Об этом информирует Минобороны РФ, не приводя данных о повреждениях или пострадавших.

«Около 07:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области», – отчиталось МО РФ.

Губернатор региона Павел Малков со своей стороны рассказал, что пострадавших и материального ущерба в результате провальной атаки ВСУ нет.

Калужский губернатор сообщил о последствиях отражения атаки украинского БПЛА
Калужский губернатор сообщил о последствиях отражения атаки украинского БПЛА

В ночь на 15 сентября силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России. Самая масштабная атака была на Брянскую область, там сбили 15 дронов. Губернатор региона писал, что разрушений и пострадавших нет.

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Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Андрей Бражников
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