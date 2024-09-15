Над Рязанской областью сбит украинский беспилотник
Украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Рязанской области средствами Противовоздушной обороны. Об этом информирует Минобороны РФ, не приводя данных о повреждениях или пострадавших.
«Около 07:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области», – отчиталось МО РФ.
Губернатор региона Павел Малков со своей стороны рассказал, что пострадавших и материального ущерба в результате провальной атаки ВСУ нет.
В ночь на 15 сентября силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России. Самая масштабная атака была на Брянскую область, там сбили 15 дронов. Губернатор региона писал, что разрушений и пострадавших нет.
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