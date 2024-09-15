Калужский губернатор сообщил о последствиях отражения атаки украинского БПЛА
В результате отражения атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Калужской области никто не пострадал, повреждений на земле нет. Об этом информирует губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района был уничтожен БПЛА. На месте работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — успокоил он земляков в своём телеграм-канале.
Всего же за ночь силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России. Самая масштабная атака была на Брянскую область, там сбили 15 дронов. Губернатор региона писал, что разрушений и пострадавших нет.
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