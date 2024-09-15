Калужский губернатор сообщил о последствиях отражения атаки украинского БПЛА

В результате отражения атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Калужской области никто не пострадал, повреждений на земле нет. Об этом информирует губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района был уничтожен БПЛА. На месте работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — успокоил он земляков в своём телеграм-канале.