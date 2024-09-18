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17 сентября, 22:39

Украинский беспилотник сбит в небе над Орловской областью

Губернатор Клычков: Над Орловской областью сбит беспилотник

Над территорией Орловской области уничтожен украинский БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Продолжаются попытки вражеских сил атаковать Орловскую область. В нашем небе сбит БПЛА. Благодарю наших защитников за то, что в любое время стоят на защите рубежей нашей Родины! Победа будет за нами!», — написал чиновник в телеграм-канале.

Калужский губернатор сообщил о последствиях отражения атаки украинского БПЛА
Калужский губернатор сообщил о последствиях отражения атаки украинского БПЛА

Ранее также сообщалось об уничтожении беспилотников в Брянской области. На данный момент известно о ликвидации 14 вражеских объектов. Позднее ещё один БПЛА сбили в Тульской области, а в Смоленской объявили угрозу атаки дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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