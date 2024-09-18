Украинский беспилотник сбит в небе над Орловской областью

«Продолжаются попытки вражеских сил атаковать Орловскую область. В нашем небе сбит БПЛА. Благодарю наших защитников за то, что в любое время стоят на защите рубежей нашей Родины! Победа будет за нами!», — написал чиновник в телеграм-канале.