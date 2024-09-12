Что делать при атаке БПЛА: 5 способов остаться в живых

Сейчас для россиян наступил непростой период. Защищаться приходится не только военным на фронте, но и обычным людям в городе. Главной угрозой стали вражеские БПЛА, также известные как дроны. Недавняя трагедия в Раменском заставила ещё больше задуматься о принятии мер безопасности и изучении правил поведения в случае нападения. Life.ru рассказывает, что делать при атаке БПЛА и какие пять способов необходимо знать, чтобы остаться в живых.

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Что делать, если заметили беспилотник? Звоните 112. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OSORIOartist

Многие люди задаются вопросом: что делать, если увидел беспилотник? Сразу сообщить об этом! Если вы заметили вражеский дрон, немедля необходимо позвонить по номеру 112 и рассказать, где был замечен неопознанный летающий аппарат, как он выглядел и в какую сторону полетел. Даже если вы не уверены, что это точно БПЛА, но объект выглядит подозрительно, лучше предупредить об этом специальные службы. Своевременное сообщение о приближении опасности может спасти жизни других людей.

Как защититься от БПЛА в здании

Если вы столкнулись с атакой дронов в своей квартире или другом помещении, необходимо придерживаться следующих правил: перейти в помещение с несущими стенами,

отойти от окон,

пригнуться и лечь на пол,

пройти в подвал или подземный паркинг,

не пользоваться лифтами.

Что делать, если дрон попал в квартиру или на личный участок

Дрон залетел в квартиру: что делать и кому звонить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fadhel geshana putra

Порой движение дронов непредсказуемо, и они случайно могут попасть в квартиру или на дачный участок. Вот несколько правил, которым необходимо следовать, если беспилотник оказался у вас дома: не трогайте БПЛА,

отойдите от дрона на безопасное расстояние,

уведите детей,

предупредите ближайших соседей об опасности,

позвоните по номеру 112 и сообщите о случившемся,

следуйте указаниям специальных служб.

Как спастись от беспилотника на улице

Чаще всего дроны можно заметить именно на улице. Если вы увидите странный летающий объект, незамедлительно постарайтесь укрыться под деревьями, кустами или в здании. В крайнем случае можно лечь на землю и закрыть голову руками. Если во время атаки БПЛА вы находитесь в машине, то как можно скорее покиньте транспортное средство и найдите укрытие. Специалисты говорят, что в качестве защиты можно использовать термоодеяло из фольги, благодаря ему объект становится невидимым для дрона. Если вы хотите защитить имущество, то можно насыпать на крышу дома или машины разбитое стекло, которое действует так же, как фольга.

Подавители дронов

Существуют ли подавители для дронов? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В свободной продаже можно найти специальные подавители дронов, которые способны прерывать связь между аппаратом и оператором, блокировать и посадить БПЛА. Стоят, правда, такие средства дорого: стартовая цена стационарного подавителя дронов начинается от нескольких сотен тысяч рублей. На маркетплейсах можно найти и более дешёвые китайские версии, однако насчёт их качества и эффективности есть большие сомнения.