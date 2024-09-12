Тест: Какой ты программист — только IT-гений ответит на 9/9

Праздник всех программистов — 12 сентября — день, посвящённый тем, кто мечтает об алгоритмах и имеет глубокие отношения со своей клавиатурой. Являетесь ли вы опытным разработчиком, который мыслит в двоичном коде, или тем, от кого постоянно ускользают точка с запятой? Этот тест проведёт через лабиринт переменных, функций и фигурных скобок, чтобы определить ваш уровень понимания программирования.

Думаете, что вы не только гений кодов и программирования, но и всех технологий в целом? Давайте посмотрим, как вы справитесь с этой задачей: угадайте, в какой модели iPhone появилась эта особенность. А избежать проверок на IQ можно только одним способом — взгляните на дату в паспорте. Год, в который вы родились, может многое сказать об интеллекте, а вы и не догадывались.