Тест: Что было до iPhone 16 — угадайте, в какой модели появилась эта особенность

Путь iPhone — это история инноваций, элегантного дизайна и неожиданных, «смелых» шагов (да-да, это о тебе, разъём для наушников). От появления App Store до спорного удаления физической кнопки — каждая новая модель привносила что-то уникальное или, в некоторых случаях, что-то отнимала. Но помните ли вы, какой смартфон от Apple был первым, который стал полностью экранным или водонепроницаемым? С появлением iPhone 16 на горизонте пришло время проверить ваши знания об инновациях и функциях, которые сделали это культовое устройство тем, чем оно является сегодня!