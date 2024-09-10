Тест: Что было до iPhone 16 — угадайте, в какой модели появилась эта особенность
Помните первое представление Face ID миру или момент исчезновения кнопки у iPhone? Угадайте, каким моделям принадлежат эти революционные функции!
Путь iPhone — это история инноваций, элегантного дизайна и неожиданных, «смелых» шагов (да-да, это о тебе, разъём для наушников). От появления App Store до спорного удаления физической кнопки — каждая новая модель привносила что-то уникальное или, в некоторых случаях, что-то отнимала. Но помните ли вы, какой смартфон от Apple был первым, который стал полностью экранным или водонепроницаемым? С появлением iPhone 16 на горизонте пришло время проверить ваши знания об инновациях и функциях, которые сделали это культовое устройство тем, чем оно является сегодня!
Даже если вы не следите за последними тенденциями Apple или предпочитаете их корейских конкурентов, нет человека, который отказался бы от новенького iPhone в любимой расцветке. А вот, в свою очередь, 5 подарков, которые не стоит дарить близким, ведь они способны принести несчастье. Разбираетесь ли вы только в последних моделях телефонов или всех последних тенденциях — определит этот тест: отгадайте что это за вещи из современной косметички.
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