Тест по современной косметичке: Даже Ким Кардашьян не ответит на 8/8
Вы знаете бьюти-новинки или не обновляли косметичку с восьмого класса? Давайте определим гуру красоты и тех, кто случайно забрёл в отдел косметики!
Мир красоты полон гаджетов и продуктов, которые выглядят так, будто их достали из научно-фантастического фильма. Высокотехнологичные инструменты и необычные форматы — все эти предметы созданы, чтобы вы выглядели потрясающе. Проверьте свои знания о последних трендах и посмотрите, сможете ли вы распознать эти сбивающие с толку шикарные продукты. Кто знает, возможно, вы даже найдёте то, что вам нужно!..
Некоторые имеют способность сразу же распознать помаду среди румян, а сможете отличить дорогое от дешёвого? Если уверены в своих силах, попробуйте определить: эту вещь может позволить себе даже бедняк или она стоит миллионы. А эти бьюти-лайфхаки из СССР, которыми пользовались наши мамы, работают и не вредят организму, в отличие от многих трендовых продуктов!
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