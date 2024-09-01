Тест по современной косметичке: Даже Ким Кардашьян не ответит на 8/8

Мир красоты полон гаджетов и продуктов, которые выглядят так, будто их достали из научно-фантастического фильма. Высокотехнологичные инструменты и необычные форматы — все эти предметы созданы, чтобы вы выглядели потрясающе. Проверьте свои знания о последних трендах и посмотрите, сможете ли вы распознать эти сбивающие с толку шикарные продукты. Кто знает, возможно, вы даже найдёте то, что вам нужно!..