Мамины сыночки: 6 звёзд, у которых рождаются только мальчики

Порой у мам-красавиц рождаются не милые принцессы, а мужественные богатыри, которые всегда готовы защитить и подставить мужское плечо. С одной стороны, мальчиков нельзя наряжать в красивые платьица и учить краситься. С другой, с ними можно весело поиграть и даже немного похулиганить. Конечно, воспитывать больше двух сыновей тяжело, однако звёздные мамы, кажется, справляются с этим без труда и готовят завидных женихов. В этой статье вы узнаете о шести знаменитостях, у которых рождаются исключительно мальчики.

Мария Погребняк

Мария Погребняк раскрыла пол четвёртого ребёнка — у девушки снова родился сын. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga_

На днях Мария Погребняк стала мамой в четвёртый раз. Какое-то время после родов девушка не раскрывала пол ребёнка, но вскоре рассказала подписчикам, что у неё снова мальчик. Малыша назвали Владимиром. Напомним, что предыдущих троих сыновей Мария родила от футболиста Павла Погребняка, однако их брак распался, а в августе этого года звезда вновь вышла замуж. Примечательно, что девушка до сих пор предпочитает скрывать лицо избранника.

Яна Рудковская

Дети Яны Рудковской: Кто родной, а кого усыновила звезда. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Ещё одна многодетная мама — Яна Рудковская — может похвастаться четырьмя сыночками. Старшие дети — Андрей и Николай — родились от первого мужа, Виктора Батурина. Хотя Андрей не является родным сыном Рудковской, после отказа его матери от ребёнка звезда взяла опеку над парнем. После развода с Батуриным госпожа продюсер познакомилась с Евгением Плющенко, который вскоре сделал ей предложение. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей: Александра и Арсения. Звезда часто говорит, как гордится успехами старшего сына от Плющенко, ведь он уже профессионально катается на коньках. Младший — Арсений — родился от суррогатной матери, и Рудковская не скрывает этого. Возможно, она решится и на пятого ребёнка. Вдруг на этот раз будет девочка!

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова воспитывает четырёх сыновей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mkozhevnikova

Кожевникова в прошлом году родила четвёртого сына. Мария замужем за Евгением Васильевым. Примечательно, что, несмотря на общих детей и долгие годы совместной жизни, пара никогда не спешила официально зарегистрировать брак. Мария и Евгений предпочли загсу церковь и обвенчались. Кожевникова признаётся, что семья для неё — главное. Порой она жертвует карьерой, чтобы провести больше времени с детьми: встретить их из школы, сопроводить на спортивные соревнования или просто пообщаться. Девушка считает, что быть мамой — большая ответственность, поэтому никогда не бросает сыновей на произвол судьбы.

Глафира Тарханова

Глафира Тарханова: Четыре сына и домашние роды. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glafiratarhanova

Глафира Тарханова и её муж Алексей Фадеев воспитывают четырёх сыновей. Актриса практически не распространяется о личной жизни и предпочитает скрывать семью. Известно, что имена у детей довольно необычные: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Также многих поклонников звезды удивляет тот факт, что троих сыновей Тарханова рожала дома. Глафира признаётся, что не готова уходить из профессии и старается совмещать роль мамы и актрисы.

Певица Натали

Дети певицы Натали: Почему звезда не хочет дочку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_star74

Певица Натали ничуть не грустит из-за того, что у неё нет дочери. На протяжении десяти лет у них с супругом не получалось стать родителями. Однако девушке всё же удалось испытать радость материнства, причём трижды! Сейчас звезда воспитывает сыновей Арсения, Анатолия и Евгения. Натали уверена, что с мальчиками справляться намного легче, чем с девочками, поэтому счастлива быть мамой троих богатырей.

Полина Диброва

Полина Диброва мечтает подарить Дмитрию Диброву дочку, но пока у них три сына. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

Полина стала четвёртой женой Дмитрия Диброва. Их отношения начались, когда девушке было всего 17 лет. Но чувства оказались сильными, и вскоре влюблённые создали семью. Полина подарила Дмитрию троих сыновей. Их воспитанием девушка занимается самостоятельно, ведь ей нравится роль мамы. Также Диброва признаётся, что очень хочет родить телеведущему дочку, которую они планируют назвать Елизаветой. Конечно, исходя из опыта других звёзд, велика вероятность, что у пары родится четвёртый сын, но попробовать можно!