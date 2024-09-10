53 года вместе: Как ушедший из жизни Александр Масляков построил счастливую и крепкую семью
Kp.ru: Александр Масляков ни разу не изменил жене Светлане
Александр Масляков с супругой Светланой. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав
Александр Васильевич и Светлана Анатольевна Масляковы всего через месяц могли бы отметить 53-ю годовщину совместной жизни. Все эти годы супруги счастливо делили не только семейные, но и рабочие заботы. Многие вопросы в КВН они решали совместно.
Светлана Семёнова пришла в КВН в качестве ассистента режиссёра в 1966 году, а через пять лет вышла замуж за легендарного телеведущего и взяла его фамилию. Сегодня ей 75 лет, 53 из которых проведено с любимым супругом. Особенно сложными были последние три года, когда семья всеми силами боролась за здоровье Маслякова-старшего.
Сам он в свои достижения может записать построение не только великой империи юмора, но и счастливой семьи. Как пишет kp.ru, Масляков ни разу не изменил своей жене, хотя десятки лет был окружён многочисленными поклонницами. Ради супруги и наследника заслуженный деятель искусств РФ не поддался ни на какие соблазны.
«В то время не было предположений, что всё это затянется на пятьдесят лет. Но выясняется, что это совсем неплохо. Потому что пятьдесят лет с этой красивой девушкой — это счастье. И поверьте, от года к году отношения становятся всё счастливее — во всяком случае, у нас со Светой», — трогательно высказался о супруге Масляков во время празднования золотой свадьбы.
Напомним, 82-летний Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Последние полгода легенде КВН было трудно разговаривать и даже дышать, сказались последствия ковида, которым мэтр переболел дважды. Перед смертью он лежал в отделении паллиативной помощи. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова, назвав ведущего КВН человеком многогранного таланта. Уже объявлены дата прощания и место похорон звезды.