53 года вместе: Как ушедший из жизни Александр Масляков построил счастливую и крепкую семью

Александр Васильевич и Светлана Анатольевна Масляковы всего через месяц могли бы отметить 53-ю годовщину совместной жизни. Все эти годы супруги счастливо делили не только семейные, но и рабочие заботы. Многие вопросы в КВН они решали совместно.

Светлана Семёнова пришла в КВН в качестве ассистента режиссёра в 1966 году, а через пять лет вышла замуж за легендарного телеведущего и взяла его фамилию. Сегодня ей 75 лет, 53 из которых проведено с любимым супругом. Особенно сложными были последние три года, когда семья всеми силами боролась за здоровье Маслякова-старшего.

Сам он в свои достижения может записать построение не только великой империи юмора, но и счастливой семьи. Как пишет kp.ru, Масляков ни разу не изменил своей жене, хотя десятки лет был окружён многочисленными поклонницами. Ради супруги и наследника заслуженный деятель искусств РФ не поддался ни на какие соблазны.