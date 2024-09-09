Мировые знаменитости давно смотрят на Россию с любопытством и восхищением. Их привлекают наша история, культура, пословицы, в пару строк передающие всю мудрость веков, а также, конечно, архитектура, в которой умудряются уживаться старина и современность. Мы собрали шесть легендарных актёров, которые не просто говорят о России — они ею живут и вдохновляются.

Уиллем Дефо: любитель русских пословиц

Кто из западных знаменитостей обожает русских? Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / grigorydobrygin

Когда слышишь, что Уиллем Дефо, звезда мирового кино, увлекается русскими пословицами, невольно поднимаешь брови. Ну правда, какой американец будет тратить время на «мудрости» из России? Но Дефо не из тех, кто идёт по общепринятому пути. Он с удовольствием учит наши пословицы, а в компании российского актёра Григория Добрыгина перевёл их на английский. Кажется, что именно краткость и мудрость русских фраз привлекли актёра больше всего. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» — одна из его любимых, ведь, по словам Дефо, друзья важнее всего.

Джонни Депп: с русской душой

Что привлекает звёзд Голливуда в России? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tinseltown

Кто бы мог подумать, что сердце Джонни Деппа, культового актёра и музыканта, принадлежит России? Он не раз признавался в любви к русской культуре — его особенно вдохновляет наша архитектура. Депп восхищается русскими храмами и старинными зданиями, отмечая их уникальность. Однажды он даже заявил, что хотел бы пожить в России и исследовать каждый уголок нашей страны. Кто знает, может, однажды мы увидим Джонни не только на экранах, но и на улицах Москвы?

Наталия Орейро: южная страсть с русским акцентом

Как мировые знаменитости открыли для себя русскую душу. Фото © ТАСС / Елена Кондратьева

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро — это звезда с русской душой. Её любовь к России не просто дружеский жест. Орейро настолько полюбила нашу страну, что даже подала документы на получение российского гражданства. Она неоднократно заявляла, что чувствует себя в России как дома, каждый её концерт здесь — это настоящее событие. «Русские — самые искренние и добрые люди», — говорит она. Ну что ж, Наталия, Россия отвечает тебе взаимностью!

Роберт Дауни – младший: поклонник русских традиций

Голливудские легенды выбирают Россию. Фото © ТАСС / EPA / CAROLINE BREHMAN

Когда Роберт Дауни – младший впервые оказался у нас, его захватила атмосфера нашей страны. Актёр, известный своей ролью Тони Старка, отметил, что Россия — это страна с невероятными традициями и духовной силой. Особенно его поразили стойкость и мужество россиян. «Здесь люди сильные и упорные», — сказал Дауни-младший, пообещав вернуться к нам ещё не раз.

Брэд Питт: страсть к русской архитектуре

Шесть звёзд, которые обожают Россию. Фото © Getty Images / Matt Winkelmeyer

Брэд Питт — ещё одна голливудская легенда, попавшая под обаяние нашей страны. Его особенно привлекла наша архитектура. Путешествуя по России, актёр был поражён тем, как здесь гармонично сочетаются старинные здания с современными. «В России есть особая размеренность, которая отсутствует в других странах», — отметил Питт в одном из интервью. И, конечно, как человек, привыкший к быстрым голливудским ритмам, Брэд пообещал, что приедет сюда снова — насладиться тишиной и величием русских городов.

Киану Ривз: понял Россию, как никто другой

Почему голливудские актёры влюблены в русскую культуру. Фото © ТАСС / picture alliance / HOCH ZWEI

Киану Ривз — один из самых любимых актёров мира — тоже не остался равнодушным к нашей стране. Впервые посетив её, он был поражён тем, как гостеприимно его встретили. «Русские — одни из самых добрых и тёплых людей», — сказал Киану после своего визита. Он отметил, что восприятие России за границей часто искажено, и признался, что влюбился в атмосферу нашей страны. Ожидаем, что Киану станет ещё одним частым гостем на наших просторах.