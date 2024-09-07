От тигров до «роботов»: 5 легендарных животных из советских фильмов
Некоторые животные советского кино — от тигров до дворняг — оставили след в сердцах зрителей. Life.ru вспоминает самых знаменитых четвероногих «актёров».
Звёзды советского кино — не только люди: пушистые, хвостатые и полосатые коллеги актёров тоже оставили свой след в истории кинематографа. Животные на экране всегда привлекали внимание, и некоторые из них стали настоящими легендами. Давайте вспомним пять ярких представителей животного мира, которые по праву заслужили статус звёзд.
Тигр Пурш: «Полосатый рейс»
Топ знаменитых животных в советском кино. Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий / Kinopoisk
Фильм «Полосатый рейс» стал культовым — и во многом благодаря настоящим тиграм на экране. Главной звездой среди них был Пурш — уже опытный «актёр», но именно после этого фильма хищник получил всесоюзную известность. Съёмки были не из лёгких, и даже дрессировщица Маргарита Назарова не избежала травм. Однако именно благодаря её мастерству тигры предстали не только устрашающими хищниками, но и милыми существами, что добавило фильму особый колорит.
Бим и его друзья: «Белый Бим Чёрное Ухо»
Самые известные звери на экране: кого любили зрители СССР. Фото © Кадр из фильма «Белый Бим Чёрное Ухо», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Гавриил Троепольский / Kinopoisk
Пожалуй, нет более трогательного фильма, чем «Белый Бим Чёрное Ухо». История о преданном псе поразила миллионы советских зрителей. Для создания такого сильного эффекта потребовалась работа с несколькими собаками, среди которых выделялись сеттеры Стёпка и Денди. Их эмоции, переданные на экране, вызывали слёзы, а сцены с сердечным приступом хозяина Бима стали настоящей драмой. Увы, судьба не была благосклонна к Стёпке — вскоре после завершения съёмок его не стало.
Электронная собака Чингиз: «Приключения Электроника»
Животные, ставшие звёздами советских фильмов. Фото © Кадр из мини-сериала «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk
Эрдельтерьер Чингиз, сыгравший знаменитую собаку-робота в «Приключениях Электроника», очаровал зрителей своим интеллектом и послушанием. Его порода была выбрана неслучайно — в 70-е годы эрдельтерьеры пользовались особой популярностью. На съёмочной площадке Чингиз не раз поражал команду своей сообразительностью, и его вклад в успех фильма трудно переоценить.
Шимпанзе Пират: «Полосатый рейс»
Легендарные четвероногие актёры советского кинематографа. Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий / Kinopoisk
Тигры были главной фишкой фильма «Полосатый рейс», но невозможно забыть харизматичного шимпанзе по кличке Пират. Он вместе со своей «возлюбленной» Чилитой приехал на съёмки, и их забавные сцены добавили фильму лёгкости и юмора. Пират настолько полюбился зрителям, что его участие стало одной из запоминающихся частей этой комедии.
Дворняга Карай: «Собачье сердце»
Какие животные прославились в советских фильмах. Фото © Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk
История превращения дворового пса Шарика в Шарикова не оставила равнодушным никого. И ключевую роль в этом сыграл Карай — пёс, случайно найденный между гаражей. Его внешность и поведение идеально подошли для роли, и, по словам Евгения Евстигнеева, игравшего профессора Преображенского, Карай завоевал сердца всей съёмочной команды. Это был настоящий успех для скромной дворняги, ставшей звездой экрана.
Каждое из этих животных оставило свой след в истории советского кино. Они не просто выполняли команды — они трогали сердца миллионов зрителей и доказывали, что на экране есть место не только людям, но и настоящим пушистым звёздам. Ранее Life.ru рассказывал о советских актрисах, которые не соответствовали идеалам красоты, но их всё равно обожала вся страна.
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Коллаж © Life.ru. Обложка © Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий / Kinopoisk, © Freepik