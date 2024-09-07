От тигров до «роботов»: 5 легендарных животных из советских фильмов

Звёзды советского кино — не только люди: пушистые, хвостатые и полосатые коллеги актёров тоже оставили свой след в истории кинематографа. Животные на экране всегда привлекали внимание, и некоторые из них стали настоящими легендами. Давайте вспомним пять ярких представителей животного мира, которые по праву заслужили статус звёзд.

Тигр Пурш: «Полосатый рейс»

Топ знаменитых животных в советском кино. Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий / Kinopoisk

Фильм «Полосатый рейс» стал культовым — и во многом благодаря настоящим тиграм на экране. Главной звездой среди них был Пурш — уже опытный «актёр», но именно после этого фильма хищник получил всесоюзную известность. Съёмки были не из лёгких, и даже дрессировщица Маргарита Назарова не избежала травм. Однако именно благодаря её мастерству тигры предстали не только устрашающими хищниками, но и милыми существами, что добавило фильму особый колорит.

Бим и его друзья: «Белый Бим Чёрное Ухо»

Самые известные звери на экране: кого любили зрители СССР. Фото © Кадр из фильма «Белый Бим Чёрное Ухо», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Гавриил Троепольский / Kinopoisk

Пожалуй, нет более трогательного фильма, чем «Белый Бим Чёрное Ухо». История о преданном псе поразила миллионы советских зрителей. Для создания такого сильного эффекта потребовалась работа с несколькими собаками, среди которых выделялись сеттеры Стёпка и Денди. Их эмоции, переданные на экране, вызывали слёзы, а сцены с сердечным приступом хозяина Бима стали настоящей драмой. Увы, судьба не была благосклонна к Стёпке — вскоре после завершения съёмок его не стало.

Электронная собака Чингиз: «Приключения Электроника»

Животные, ставшие звёздами советских фильмов. Фото © Кадр из мини-сериала «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk

Эрдельтерьер Чингиз, сыгравший знаменитую собаку-робота в «Приключениях Электроника», очаровал зрителей своим интеллектом и послушанием. Его порода была выбрана неслучайно — в 70-е годы эрдельтерьеры пользовались особой популярностью. На съёмочной площадке Чингиз не раз поражал команду своей сообразительностью, и его вклад в успех фильма трудно переоценить.

Шимпанзе Пират: «Полосатый рейс»

Легендарные четвероногие актёры советского кинематографа. Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий / Kinopoisk

Тигры были главной фишкой фильма «Полосатый рейс», но невозможно забыть харизматичного шимпанзе по кличке Пират. Он вместе со своей «возлюбленной» Чилитой приехал на съёмки, и их забавные сцены добавили фильму лёгкости и юмора. Пират настолько полюбился зрителям, что его участие стало одной из запоминающихся частей этой комедии.

Дворняга Карай: «Собачье сердце»

Какие животные прославились в советских фильмах. Фото © Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk

История превращения дворового пса Шарика в Шарикова не оставила равнодушным никого. И ключевую роль в этом сыграл Карай — пёс, случайно найденный между гаражей. Его внешность и поведение идеально подошли для роли, и, по словам Евгения Евстигнеева, игравшего профессора Преображенского, Карай завоевал сердца всей съёмочной команды. Это был настоящий успех для скромной дворняги, ставшей звездой экрана.