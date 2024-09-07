Огненная вспышка в небе поразила жителей Турции
Над областью Хатай в Турции упал метеорит
Ночью 6 сентября небо Турции подсветилось от падения метеорита. Об этом сообщает агентство IHA. Природное явление удивило местных жителей.
Момент падения метеорита в Турции попал на городскую камеру видеонаблюдения. Видео © IHA
Светящийся объект был замечен в небе над Хатаем, Шанлыурфой, Газиантепом и прилегающими провинциями около полуночи. Пролёт небесного тела в виде короткой, но яркой вспышки в районе Самандаг попал на камеры видеонаблюдения.
Напомним, что ранее на Филиппинах упал полутораметровый астероид. Небесное небо вспыхнуло в атмосфере Земли в нескольких сотнях километров к северу от столицы страны Манилы. Учёные предсказали его появление за 11-12 часов.