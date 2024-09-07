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7 сентября, 15:43

Огненная вспышка в небе поразила жителей Турции

Над областью Хатай в Турции упал метеорит

Ночью 6 сентября небо Турции подсветилось от падения метеорита. Об этом сообщает агентство IHA. Природное явление удивило местных жителей.

Момент падения метеорита в Турции попал на городскую камеру видеонаблюдения. Видео © IHA

Светящийся объект был замечен в небе над Хатаем, Шанлыурфой, Газиантепом и прилегающими провинциями около полуночи. Пролёт небесного тела в виде короткой, но яркой вспышки в районе Самандаг попал на камеры видеонаблюдения.

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Напомним, что ранее на Филиппинах упал полутораметровый астероид. Небесное небо вспыхнуло в атмосфере Земли в нескольких сотнях километров к северу от столицы страны Манилы. Учёные предсказали его появление за 11-12 часов.

Обложка ©

IHA

Наталья Афонина
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