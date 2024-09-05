«Падающая звезда»: Появилось видео сгоревшего над Филиппинами полутораметрового астероида

Астероид 2024 RW1 диаметром около полутора метров сгорел 4 сентября над Филиппинскими островами. Как сообщил астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин, небесное тело вспыхнуло в атмосфере Земли в нескольких сотнях километров к северу от столицы Филиппин Манилы. В падении оно образовало «падающую звезду».

Астероид диаметром 1,5 метра вошёл в атмосферу Земли и сгорел над Филиппинами. Видео © X / Sciencetg

«Напомню, 2024 RW1 — метеороид, каменистое тело. Этот камень диаметром, по предварительным данным, 1,5-1,6 метра, влетел в небо над Филиппинами, в нескольких сотнях километров к северу от столицы Филиппин Манилы», — заявил Сурдин в телеграм-канале.

Метеороид обнаружили астрономами всего за 11-12 часов до его вхождения в земную атмосферу. Объект был найден астрономами из обсерватории Маунт-Леммон, штат Аризона. Ученый также сообщил, что это всего лишь девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к Земле стало известно заранее.