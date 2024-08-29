В Китае предложили радикальный способ спасения человечества от астероидов

Китайские учёные призвали ускорить создание ядерного оружия и тяжёлых ракет-носителей для защиты планеты от астероидов. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, группа исследователей из Института Пекина по проектированию систем космических аппаратов под руководством заместителя главного конструктора автоматической межпланетной станции для изучения Луны «Чанъэ-3» Чжан Хэ уверена, что только ядерное оружие способно остановить столкновение астероида с Землёй.

По словам учёных, по сравнению с прошлыми оценками сильно увеличился риск столкновения астероида с планетой. Специалисты нашли около 30 тысяч внеземных тел, однако это может быть лишь «верхушкой айсберга».

«Может существовать значительное различие между числом обнаруженных астероидов в околоземном пространстве и реальным количеством существующих астероидов», — указано в статье.

Исследователи в качестве аргумента привели феномен челябинского метеорита, который столкнулся с Землёй в 2013 году. Тогда небесное тело обнаружили лишь после его вхождения в атмосферу. Поэтому сейчас учёные видят выход в том, чтобы запускать ядерные боеголовки в космос на период от недели до 30 дней для предотвращения угроз. Кроме того, ракеты должны отклоняться от цели не более чем на 100 метров после длительного полёта в космическом пространстве.

По словам китайских исследователей, запуск ядерного оружия станет единственным шансом людей на спасение, если до столкновения с астероидом останется меньше недели.