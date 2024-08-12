Убийца астероидов: Стало известно, когда заработает самый мощный в мире российский "Царь-лазер"

Созданная в Сарове российская лазерная установка УФЛ-2М, часто именуемая "Царь-лазером", заработает примерно через пять лет. Об этом сообщил директор Российского федерального ядерного центра-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

"Мы отработали технологию, мы отработали физику, мы отработали физическую модель, и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Я думаю, что вот ближайшие 4-5 лет эта установка будет работать в полном объёме и даст свой результат, в том числе и для решения отдельных вопросов", — сказал Костюков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, УФЛ-2М будет являться первым в мире лазером колоссальных масштабов, способным ликвидировать даже астероиды, представляющие опасность для нашей планеты. Как отметил Костюков, сейчас разработчики вышли на серьёзный этап обоснованности затрат и сроков реализации для вывода установки на полную мощь.