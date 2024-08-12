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12 августа, 17:56

Убийца астероидов: Стало известно, когда заработает самый мощный в мире российский "Царь-лазер"

Глава РФЯЦ-ВНИИЭФ Костюков: Лазерная установка УФЛ-2М заработает через пять лет

Лазерная установка УФЛ-2М ("Царь-лазер"). Обложка © vniief.ru

Лазерная установка УФЛ-2М ("Царь-лазер"). Обложка © vniief.ru

Созданная в Сарове российская лазерная установка УФЛ-2М, часто именуемая "Царь-лазером", заработает примерно через пять лет. Об этом сообщил директор Российского федерального ядерного центра-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

"Мы отработали технологию, мы отработали физику, мы отработали физическую модель, и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Я думаю, что вот ближайшие 4-5 лет эта установка будет работать в полном объёме и даст свой результат, в том числе и для решения отдельных вопросов", — сказал Костюков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, УФЛ-2М будет являться первым в мире лазером колоссальных масштабов, способным ликвидировать даже астероиды, представляющие опасность для нашей планеты. Как отметил Костюков, сейчас разработчики вышли на серьёзный этап обоснованности затрат и сроков реализации для вывода установки на полную мощь.

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Ранее сообщалось, что в России разработали комплекс защиты от дронов "Леший". Радиус его действия — не менее 250 метров, он работает как стационарно, так и в движении. По словам разработчиков, изделие в основном предназачено для защиты транспорта и промышленных объектов.

Наталья Демьянова
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