В России разработали новый комплекс защиты от дронов "Леший"

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки в войска нового антидронового комплекса "Леший". Как сообщает пресс-служба госкорпорации, изделие было разработано для защиты транспорта и промышленных объектов.

Подавитель беспилотников, входящий в состав комплекса, размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол. Радиус его действия — не менее 250 метров, "Леший" работает как стационарно, так и в движении.

"Изделие продемонстрировало эффективность в ходе испытаний и уже поставляется заказчикам", — говорится в сообщении разработчиков.

Так выглядит антидроновый комплекс "Леший". Фото © Telegram / Росэлектроника