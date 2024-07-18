В России разработали новый комплекс защиты от дронов "Леший"
"Росэлектроника" начала поставки в войска нового антидронового комплекса "Леший"
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки в войска нового антидронового комплекса "Леший". Как сообщает пресс-служба госкорпорации, изделие было разработано для защиты транспорта и промышленных объектов.
Подавитель беспилотников, входящий в состав комплекса, размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол. Радиус его действия — не менее 250 метров, "Леший" работает как стационарно, так и в движении.
"Изделие продемонстрировало эффективность в ходе испытаний и уже поставляется заказчикам", — говорится в сообщении разработчиков.
Так выглядит антидроновый комплекс "Леший". Фото © Telegram / Росэлектроника
А ранее "Ростех" показал испытания боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М". На неё можно устанавливать боевые модули, в том числе противотанковый с ракетами. При этом инновации не страшны помехи при работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.
Telegram / Минобороны России