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18 июля, 12:31

В России разработали новый комплекс защиты от дронов "Леший"

"Росэлектроника" начала поставки в войска нового антидронового комплекса "Леший"

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки в войска нового антидронового комплекса "Леший". Как сообщает пресс-служба госкорпорации, изделие было разработано для защиты транспорта и промышленных объектов.

Подавитель беспилотников, входящий в состав комплекса, размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол. Радиус его действия — не менее 250 метров, "Леший" работает как стационарно, так и в движении.

"Изделие продемонстрировало эффективность в ходе испытаний и уже поставляется заказчикам", — говорится в сообщении разработчиков.

Так выглядит антидроновый комплекс "Леший". Фото © Telegram / Росэлектроника

Так выглядит антидроновый комплекс "Леший". Фото © Telegram / Росэлектроника

А ранее "Ростех" показал испытания боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М". На неё можно устанавливать боевые модули, в том числе противотанковый с ракетами. При этом инновации не страшны помехи при работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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