На что способны авиабомбы ФАБ-3000: радиус поражения и применение на фронте С февраля 2024 года в России нарастили производство ФАБ-3000. Этот фугас в модернизированном виде представляет серьёзную угрозу для противника. О технических характеристиках царь-бомбы и её применении в современных боевых условиях рассказывает Life.ru. 16 июля, 21:31 Авиационная бомба ФАБ-3000. Обложка © Telegram / Минобороны России

Что известно про ФАБ-3000

Аббревиатура ФАБ означает "фугасная авиабомба". Цифра 3000 — вес изделия. ФАБ-3000 разрабатывали ещё в Советском Союзе. На вооружение приняли в 1946 году. Наряду с другими фугасными авиабомбами её конструировали для поражения коммуникаций, военно-промышленных и энергетических сооружений, боевой техники и живой силы противника. Прочный корпус позволяет бомбе глубоко проникать в землю или разрушать многослойные перекрытия.

Как отмечают военные эксперты, возобновлённое производство ведётся по современным технологиям, позволяющим использовать эти бомбы практически в качестве высокоточного оружия. В сочетании с баллистическими вычислителями сброса ФАБ-3000 будет "точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением".

Изготовление ФАБ-3000 на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Фото © Telegram / Минобороны России

Устрашающую мощь авиабомб ФАБ-3000 признают как российские, так и западные эксперты. Ещё в ноябре 2020 года Минобороны России опубликовало фотографии ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 с выложенными перед ним бомбами, среди которых были и ФАБ-3000. Тогда американское издание The Drive отмечало, что вооружение бомбардировщика, в том числе ФАБ-3000, "наводит ужас".

15 июля этого года обозреватель издания Business Insider подчёркивал, что продемонстрированные ВКС РФ модернизированные трёхтонные ФАБы являются "огромным преимуществом России". Обладая небаллистической траекторией, они остаются неуязвимыми для традиционных средств ПВО, обладая точностью попадания и огромной разрушительной силой.

Технические характеристики

Максимальная скорость в полёте: 1200 км/час.

1200 км/час. Общий вес (без взрывателей): 3067 кг.

3067 кг. Вес взрывчатого вещества (разрывного заряда): 1387 кг.

1387 кг. Общая длина (без взрывателя): 3320 мм.

3320 мм. Тип взрывчатого вещества: тротил.

тротил. Наличие модуля УПМК: потенциально возможно.

потенциально возможно. Носитель: дальний бомбардировщик Ту-22М3, потенциально — Су-34.

Изготовление ФАБ-3000 на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Фото © Telegram / Минобороны России

Радиус и площадь поражения

ФАБ-3000 применялись ещё во время афганской войны. В своей книге "История авиационного вооружения" её автор Александр Широкорад сообщает, что при нанесении ударов по силам душманов радиус летального поражения ударной волной ФАБ-3000 составлял около 39 метров, а в радиусе до 158 метров противник получал контузии с кровотечением из носа и ушей.

Анализируя использование ФАБ-3000 для разрушения особо прочных наземных и подземных объектов, еженедельник "Звезда" уточняет: "При взрыве ФАБ-3000М остаются полностью разрушенные сооружения в круге диаметром около 35 метров".

Военный обозреватель "Комсомольской правды", член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец утверждает, что после взрыва авиабомбы в обычном грунте образуется воронка диаметром более 30 метров и глубиной 15 метров. В такой яме могут легко уместиться четыре КамАЗа, поставленные друг на друга.

Авиабомба ФАБ-3000. Фото © Telegram / Минобороны России

ФАБ-3000 с УМПК

Как сообщил 15 июля телеграм-канал "Ростеха", специалисты работают над увеличением дальности поражения авиабомб ФАБ-3000-М54 (именно так называется изделие, недавно возвращённое в серию) с использованием для этого универсального модуля планирования и коррекции (УМПК). Без дополнительных механизмов бомба летит по баллистической траектории, преодолевая дистанции в несколько километров. ФАБ-3000 с УМПК значительно увеличивает дальность полёта и улучшает точность поражения цели.

Практически боеприпас с УМПК становится почти таким же точным, как ракета, но обходится значительно дешевле. Бомбе с этим модулем не требуются двигатель и топливо, а увеличенная дальность полёта снижает риски для самолётов-носителей. Носителями для таких тяжёлых фугасных снарядов могут стать ракетоносцы Ту-22М3 и бомбардировщики Су-34.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 запускает авиабомбу ФАБ-3000. Фото © Telegram / Минобороны России

Какие ФАБы есть у России?

Современная линейка отечественных фугасных авиационных бомб (ФАБ) формировалась со второй половины сороковых годов прошлого века. Советская промышленность позволила разработать и довести до принятия на вооружение линейки ФАБ в калибрах от 100 до 9000 кг. Авиабомбы с разрывным зарядом от 100 до 1500 кг предназначались для применения самолётами фронтовой авиации. Более крупные и тяжёлые бомбы ФАБ-3000, ФАБ-5000 и ФАБ-9000 могли использоваться только дальними бомбардировщиками.

Тяжёлые авиабомбы в калибрах от трёх тонн прошли проверку в Афганистане. При удачном попадании такие ФАБы уничтожали укрепления, обрушивали своды пещер, вызывали обвалы и уничтожали живую силу противника. На основании опыта их использования специалисты дорабатывали и улучшали тактико-технические характеристики.

Применение ФАБ-3000 сегодня на Украине

С начала использования советскими ВВС ФАБ-3000 стала одним из самых мощных видов вооружения. А российские ВКС впервые применили царь-бомбу в ходе СВО на Украине во время штурма "Азовстали" в Мариуполе. Это во многом способствовало тому, что украинские боевики решили выйти из бетонированных подземелий с поднятыми руками. До этого российская авиация применяла ФАБ-500, облегчённую версию высокоточных фугасных бомб, однако использование ФАБ-3000 стало решающим фактором в битве за "Азовсталь".

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". Видео © Telegram / Минобороны России

Задача военных специалистов — сделать ФАБ-3000 более точной для попадания по целям. Об успехах в этом направлении свидетельствуют некоторые публикации в Интернете. Так, 20 июня 2024 года сначала в российских пабликах, а затем в немецкой газете Bild в материале Юлиана Репке появились сообщения о применении ВКС РФ ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УПМК) на Харьковском направлении — в Липцах. Впоследствии появилось ещё два видео с возможным применением царь-бомбы.

Российская военная авиация располагает самым широким ассортиментом авиационных средств поражения. Значительное место в этом арсенале занимают авиабомбы, включая крупнокалиберные свободнопадающие боеприпасы. Каждая из моделей, находящихся на вооружении, выполняет свои уникальные задачи и цели, и их правильное использование позволяет достигать оптимальных результатов.

Авторы Андрей Соколов