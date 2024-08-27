Обломки летят к Земле: Учёные предупредили о последствиях бомбардировки астероида Астрономы попытались рассчитать, как скоро мы увидим первый в истории искусственный звездопад — поток падающих осколков астероида Диморф. 26 августа, 21:35 Учёные назвали сроки возможного приближения к Земле обломков сбитого астероида Диморф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Это астероид Диморф через два месяца после того, как в него на скорости 22 тысячи километров в час целенаправленно ударился космический аппарат весом в полтонны: такова была задача миссии DART, которая состоялась 26 сентября 2022 года. Смысл этой бомбардировки был в том, чтобы научиться в будущем защищать Землю от действительно опасных астероидов — перенаправлять их таким ударом прочь от планеты.

Двойная система астероидов Дидим – Диморф 30 ноября 2022 года. Gif © Jhuapl.edu

Диморф совершенно нам не опасен и использован исключительно для учёбы. Размер он имеет, по последним данным, примерно 170 метров, весит более 4 миллионов тонн и является спутником более крупного и массивного тела — астероида Дидим. Эта двойная система летает вокруг Солнца, примерно половину своего оборота движется между орбитами Марса и Земли, а вторую половину времени проводит за Марсом.

Надо сказать, эксперимент показал удивительные результаты: эффект от удара оказался гораздо более серьёзным, чем рассчитывали. Выяснилось, что, помимо самой силы удара, подействовала реактивная тяга от выброшенных обломков. И в результате атакованный астероид значительно ускорил своё вращение вокруг старшего брата: период обращения сократился на полчаса с лишним, хотя ожидали, что уменьшится на считаные минуты. Сам пострадавший Диморф, как стало понятно, представляет собой очень рыхлое скопление более мелких глыб, камней, щебня. То есть это не какое-то единое тело, а скорее груда обломков, которые довольно легко разбросать по космическому пространству. И ожидается, что удар зонда не просто оставил на астероиде кратер, а «всколыхнул» всю эту груду — и в результате Диморф даже изменил свою форму.

Моделирование удара аппарата DART о поверхность астероида Диморф. Gif © Journalsofus.com

По примерным оценкам, выбросило около тысячи тонн шрапнели разных размеров. Сообщалось, что некоторые обломки достигают в диаметре нескольких метров. И по расчётам, какая-то часть всего этого вещества может со временем достичь окрестностей Земли. Возникает вопрос, когда именно.

Как объясняют астрономы, это во многом зависит от той скорости, с которой обломки полетели. И от их габаритов, конечно. К примеру, пишут, что прибытие к нам самых крупных глыб маловероятно: для этого они должны иметь скорость более километра в секунду, а это вряд ли. По мнению учёных, такие обломки скорее упадут на Марс, чем на Землю.

Исследователи решили рассчитать судьбу трёх миллионов осколков размерами до 10 сантиметров. Предполагается, что им удар придал скорости от нескольких сотен метров до двух километров в секунду. Так вот, прогнозы получились таковы, что для достижения окрестностей Земли обломкам Диморфа в любом случае требуется примерно вдвое большая скорость, чем для прилёта к Марсу. Но если предположить, что какие-то из них за секунду преодолевают примерно полтора километра, то примерно через 7 лет они могут оказаться рядом с нашей планетой.

Астрономы подчёркивают, что не видят совершенно никакой опасности в этих обломках, и даже, наоборот, хотели бы их увидеть в небе над Землёй: это будет «звездопад», метеорный дождь. Вообще, как известно, все метеорные дожди представляют собой горящие в нашей атмосфере осколки комет и астероидов, но этот будет особенным — человеком созданным. Для него даже придумали название: Диморфиды.

Но, с другой стороны, наблюдение за этими осколками — тоже крайне важная часть того урока, который нам предстоит выучить путём этого эксперимента: если когда-нибудь придётся отбиваться от второго «астероида – убийцы динозавров», то совершенно нежелательно после этого получить дождь из увесистых глыб.

Авторы Адель Романенкова