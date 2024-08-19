Юпитер не спас: Так вот откуда прилетел астероид – убийца динозавров По химическому составу пород из оставленного им знаменитого кратера учёные определили происхождение многокилометрового небесного тела и удивились тому, как оно могло добраться до Земли. 18 августа, 21:35 Учёные выяснили, откуда прилетел астероид – убийца динозавров. Обложка © Gettyimages / mikkelwilliam

Как ни удивительно, один из крупнейших астероидных кратеров на планете не обнаруживает себя явно, скажем, при наблюдении с воздуха. И именно из-за неимоверных размеров и солидного возраста. Впадина шириной примерно 180 километров и глубиной до 20 наполовину погружена в Мексиканский залив, а наполовину попала на полуостров Юкатан. Лингвисты говорят, мы не совсем правильно его называем Чиксулуб, на языке индейцев майя должно быть Чикшулуб. Это древнее название местности, куда угодил астероид. Американский институт Луны и планет пишет, что слово переводится приблизительно как "хвост дьявола". По другим источникам, в этом названии что-то говорится про клещей, а это когда-то был бич жителей этой местности.

Художественное изображение того, как должен выглядеть кратер Чикшулуб вскоре после возникновения. Фото © science

Так вот, дугу, которая обозначает собой границы этого кратера, обнаружили совершенно случайно при исследовании дна залива, а потом выяснили, что она продолжается на суше, и в целом прослеживается внушительная окружность. В дальнейшем эта же окружность обнаружилась на "гравитационной" карте этого региона: гравитация немного сильнее (а значит, вещество плотнее) вдоль дуги и вокруг центра кратера, что создаёт полную картину ударного образования. Именно так и должен выглядеть след от большого астероида.

Карта гравитационных аномалий на месте кратера Чикшулуб. Фото © Wikipedia / Milan Studio

По разным оценкам, он имел в диаметре 8–10 километров. И по основной версии, именно он 66 миллионов лет назад привёл к мел-палеогеновому массовому вымиранию, которое широко известно как гибель динозавров. Всех, кроме птичьих. Когда учёные стали воссоздавать картину этой катастрофы, то поняли, что самое страшное оказалось не в самом ударе и вызванных им землетрясениях, цунами и пожарах. Самое страшное оказалось в том, что высоко до самой стратосферы поднялось огромное облако сажи, пыли и всего, что только могло подняться. Атмосфера разнесла его вокруг всей планеты, и Землю окутало практически непроницаемой пеленой. Это был действительно конец света: солнечный свет не достигал поверхности года полтора, царила вечная ночь, во время которой массово гибли растения, травоядные животные и животные, которые питались травоядными.

Естественно, учёным интересно, что это вообще было, откуда прилетело и стоит ли опасаться подобного в будущем. В целом, по логике, чем старше Солнечная система, тем больше в ней всё уравновешивается, стабилизируется и вероятность коллизий снижается. Тем не менее 66 миллионов лет назад — это по геологическим и астрономическим меркам не такие уж незапамятные времена: Солнечная система существует 4,6 миллиарда лет.

Недавно учёные решили попытаться составить "портрет преступника" с помощью химии. Они давно заметили, что в породах времён "убийцы динозавров" очень много тяжёлого серебристого металла платиновой группы — рутения. Он встречается и в земной породе, и в метеоритах, но есть нюанс. Дело в том, что у одного и того же химического элемента бывают разные изотопы: протонов и электронов в его атомах всегда одинаковое количество, а вот нейтронов бывает побольше, а бывает поменьше. К примеру, у одного атома рутения в ядре может быть 96 нейтронов, а у другого — 102. Всё это один и тот же рутений, только один полегче, а другой нагружен "лишним весом", который, впрочем, никак ему не мешает.

Вот эти разные изотопы рутения и стали сличать. И, в частности, смотрели на рутений-100 и рутений-102. Соответственно, со 100 и 102 нейтронами в атомах. Почему: потому что наблюдается явственная разница между их количеством в земной породе и в метеоритах. На Земле 102-го больше, а вот изобилие 100-го — "особая примета" внеземного вещества.

Учёные сравнивали "чикшулубские" образцы, "обычные" образцы тех же мел-палеогеновых времён (из мест, где ничего не падало), из мест других астероидных ударов, из крохотных капелек расплавленного ударами вещества и из метеоритов. В том числе, кстати, из метеорита Оргей, в котором прослеживаются многочисленные окаменелости микроорганизмов.

Фрагмент метеорита Оргей. Фото © Wikipedia / Eunostos

Что пишут по итогам: во-первых, что рутений в Чикшулубе не такой, как в кометах, и версия, что это была комета, таким образом, отпадает. А во-вторых, соотношение "внеземного" и нашего "родного" рутения там именно такое, какое наблюдается в астероидах определённого типа: в углистых хондритах. Они очень богаты углеродом, и в них находят фантастическое богатство органических молекул, не говоря уже о вышеупомянутых намёках на открытие века. Оргей — именно углистый хондрит.

Но в данном случае интересно то, что в качестве углистого хондрита "убийца динозавров" раскрывает и возможное место своего происхождения. Как объясняется в опубликованной научной работе, в углистых хондритах встречается много летучих веществ, поэтому они вряд ли образовались вблизи Солнца, и во внутренней части Солнечной системы (внутри орбиты Юпитера) преобладают силикатные метеориты, а вот углистые должны были сформироваться дальше. По мнению учёных, это даёт основания подозревать, что "убивший динозавров" астероид прибыл не из Главного пояса между Марсом и Юпитером, а откуда-то совсем издалека. А это очень интригует в связи с тем, что могучий Юпитер вообще-то своей гравитацией притягивает к себе большинство из того, что летит из дальних окраин, и таким образом защищает Землю и все остальные внутренние планеты от астероидных атак. И если подобная глыба могла прорвать такую оборону, то это, конечно, наводит на некоторые размышления.

Авторы Адель Романенкова