Не кометы и не астероиды: Учёные встревожены околоземными объектами неясной природы Озадачивает то, что у них нет внешних признаков комет, а поведение абсолютно не соответствует астероидам. 18 июля, 21:27 В окрестностях Земли обнаружены объекты неясной природы. Обложка © Freepik

Этот снимок был сделан обсерваторией Pan-STARRS в 2013 году. Яркая точка в самом центре — объект 2003 RM, который классифицирован как астероид, потому что ни кометного хвоста, ни комы (то есть окружающего его облака испаряющегося вещества) у него не прослеживается. В момент этого наблюдения он был почти в 45 миллионах километров от нас. По оценкам, в размерах имеет порядка 300 метров.

Объект (523599) 2003 RM на снимке обсерватории Pan-STARRS 17 августа 2013 года. Фото © iopscience.iop.org

Так вот, это удивительное небесное тело прозвали "астероидом, который хотел стать кометой". Дело в том, что с момента открытия в 2003 году его наблюдали сотни раз и заметили загадочную вещь: по не совсем ясным причинам он движется быстрее, чем ему "положено" в соответствии с действующей на него гравитацией Солнца и всего прочего, что есть в системе. Что-то его ускоряет.

А что его в принципе может ускорять? Если это комета, то ускорение она может получать как раз за счёт хвоста во время приближения к Солнцу: когда с поверхности кометы испаряются летучие вещества, это испарение даёт пусть небольшую, но реальную реактивную тягу. А если это астероид, то он может получать только очень и очень слабое ускорение за счёт идущего с поверхности теплового излучения от нагрева Солнцем. Это называется эффектом Ярковского.

И с 2003 RM ситуация такова, что ускорение у него слишком значительное для того, чтобы его можно было объяснить мизерным эффектом Ярковского. Поэтому учёные склоняются к тому, что это, видимо, всё-таки комета, только она каким-то образом скрывает своё подлинное естество.

А самый прославленный подобный случай — это необъяснимое ускорение межзвёздного астероида Оумуамуа, который был к тому же ещё и невиданной внешности: вытянутый в форме сигары. Он выглядел твёрдым телом без малейших признаков поднимающегося с поверхности газа, но учёные убеждены, что никакой солнечный нагрев не мог бы толкнуть эту 400-метровую "сигару" так, чтобы она улетела на сотню тысяч километров дальше, чем "нужно". Это может быть только реактивная сила от рвущихся с поверхности летучих веществ.

Художественная анимация пролёта межзвёздного астероида Оумуамуа через Солнечную систему. Видео © Youtube / European Southern Observatory (ESO)

Поэтому астрономы теперь считают нужным ввести новый класс небесных тел — тёмные кометы, то есть кометы, которые внешне на себя не похожи. Тут ещё, возможно, стоит отметить, что, кроме наличия или отсутствия комы и хвоста, кометы и астероиды имеют ещё одно явное различие: у них совершенно разные орбиты. У астероидов они круговые, а у комет практически всегда чрезвычайно вытянутые. Но бывают в этом общем правиле удивительные исключения. К примеру, на круговых орбитах в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером кое-где встречаются объекты с характерной кометной внешностью, то есть по сути кометы, но астрономы из-за астероидных орбит называют их активными астероидами. А бывает и наоборот: орбита кометная, а никакого газового шлейфа нет и в помине. Тогда небесное тело называют неактивной кометой.

Так вот, эти тёмные кометы больше относятся на самом деле к активным астероидам, потому что орбиты у них округлые. Просто активность их какая-то неявная. И притом отмечаются характерные приметы: в основном они мелкие (от 10 до 100 метров) и очень быстро вращаются вокруг своей оси — один оборот совершают за минуты или, во всяком случае, за два часа максимум. Для сравнения, "кувырок" Оумуамуа длился семь часов.

Астрономы пришли к выводу, что большинство этих тёмных комет родом из Главного пояса астероидов. Учёные предполагают, что когда-то они могли быть нормальными, полноценными кометами, но испарение вещества у них сработало так, что очень сильно раскрутило их, и центробежная сила от этого интенсивного вращения стала их разрушать — в разные стороны полетели обломки. Каждый раз, когда от тела отходил фрагмент, это замедляло его вращение. И в конце концов это вращение стало уже недостаточно сильным для дальнейшего разрушительного действия, а кометная "деятельность" к тому времени тоже ослабла и стала незаметной. Сколько их сейчас в космосе, конкретно не сообщают, но рассчитали, что они могут составлять и больше половины всего "населения" околоземного пространства.

Авторы Адель Романенкова