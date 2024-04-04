Вот это поворот: Учёные предупредили об опасности падения обломков сбитого астероида Диморф Космический эксперимент DART вызвал всеобщее ликование, но недавно раздался вопрос, куда, собственно, полетят теперь выбитые с поверхности астероида многочисленные глыбы. 3 апреля, 21:39 То, что тянется за небесным телом "кометным хвостом", — это выбитые с его поверхности обломки. Они распространились на сотни километров. Shutterstock / FOTODOM

Это астероид Диморф, снятый телескопом Hubble в октябре 2022 года через пару недель после того, как в него на полном ходу ударился 570-килограммовый космический аппарат. То, что тянется за небесным телом "кометным хвостом", — это выбитые с его поверхности обломки. Они распространились на сотни километров.

Астероид Диморф вскоре после эксперимента DART на снимках телескопа Hubble. Фото @ giphy.com

Напомним, этот эксперимент назывался DART: Double Asteroid Redirection Test — "Испытание перенаправления двойного астероида". Его смысл в так называемой планетарной обороне: учёные прорабатывают способы защиты Земли от опасного астероида. И одним из лучших способов считают именно такую игру в космический бильярд — удар по астероиду чем-то достаточно увесистым для того, чтобы перенаправить его и заставить благополучно пролететь мимо Земли.

Опробовать этот метод решили с совершенно безопасной для нас двойной системой околоземных астероидов: 780-метровый Дидим и его 160-метровый спутник Диморф. Диморф летает вокруг Дидима, и они вдвоём так вальсируют вокруг Солнца, при этом пересекая орбиты Земли и Марса. Надо сказать, эксперимент общепризнан как нельзя более успешный, учёные даже не ожидали, что столкновение произведёт такой эффект: рассчитывали только на силу самого удара, а сработала ещё и реактивная тяга летящей от астероида шрапнели. В результате Диморф ускорил вращение вокруг Дидима: до эксперимента он делал оборот за 11 часов 55 минут, а после — за 11 часов 23 минуты, то есть период сократился на целых полчаса.

Вообще, стало ясно, что Диморф — это, по сути, даже не совсем какое-то единое тело, а, скорее, летающая по космическому пространству куча разрозненных камней и валунов, которые едва-едва удерживаются вместе гравитацией. И обломки от него в результате атаки зонда не отколоты, а просто отброшены прочь ударной волной. С одной стороны, очень хорошо, когда астероид легко раздробить, а с другой, возникает вопрос, куда полетит шрапнель и не настанет ли когда-нибудь время собирать камни.

Поверхность астероида Диморф, снятая зондом DART за секунды до столкновения. Фото © NASA

Поэтому учёные сначала с восхищением пересчитывали наблюдаемые "Хабблом" глыбы с Диморфа, а потом задумались о том, что 37 из них имеют в диаметре от четырёх до семи метров. Учёные решили с помощью компьютерного моделирования выяснить, как они будут двигаться в ближайшие 20 тысяч лет. Полученные результаты дают, что с орбитой Земли они, скорее всего, не пересекутся, а вот Марса рискуют достичь неоднократно: дважды через шесть тысяч лет и ещё два раза через 15 тысяч лет. При этом известно, что марсианская атмосфера разреженная, а значит, летящие сквозь неё метеороиды не очень-то и сильно горят, поэтому, очень возможно, камни будут падать целиком и создавать на Марсе новые кратеры. Либо, если они не очень плотные, будут взрываться в воздухе и выпадать мелким метеоритным градом.

Но всё это далёкая перспектива, а вот одно обстоятельство тревожит уже сейчас: осенью 2024 года к Диморфу на разведку собираются отправить зонд HERA, к 2026 году он до астероида долетит, и в NASA опасаются, как бы какой-нибудь обломок не ударился в космический аппарат.

Авторы Адель Романенкова