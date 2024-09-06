Мы его не видим: Учёные встревожены ситуацией с астероидом Апофис Когда его видели в последний раз, он выглядел вполне безопасным, но сейчас он недоступен для наблюдений, и окончательно убедиться в его безвредности удастся не ранее 2027 года. Меж тем его «тесное сближение» с Землёй должно произойти в 2029-м. 5 сентября, 21:13 Учёные получили новые данные об опасном астероиде Апофис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Эти снимки Апофиса были сделаны в 2004 году с помощью телескопа (в обсерватории Сормано в Италии). Как говорят астрономы, в 2029 году мы сможем увидеть его невооружённым глазом, он будет по яркости сопоставим со звёздами Малой Медведицы.

Астероид Апофис на снимках обсерватории Sormano в Италии. Фото © Brera.mi.astro.it

Апофис летает вокруг Солнца по большей части между орбитами Венеры и Земли, но регулярно как бы «заходит» за орбиту нашей планеты, пересекает её дважды: в апреле и в октябре. Полный «годовой» оборот он делает за 323 земных дня, то есть его год на пару месяцев покороче нашего. И движение Земли и Апофиса происходит таким образом, что иногда они сближаются. Но в основном это «сближение» всё равно означает расстояние в миллионы и миллионы километров, то есть чаще всего астероид держится гораздо дальше Луны (напомним, среднее расстояние от Земли до Луны — 384 тысячи километров).

Тем не менее если астероид имеет в размерах хотя бы метров 100–150 и подлетает к нам на расстояние 7,5 миллиона километров или ближе, то он уже считается потенциально опасным. И по поводу Апофиса с учётом его диаметра и текущих прогнозов можно сказать, что он весьма потенциально опасен.

По всем последним расчётам, этот 325-метровый астероид весом в 27 миллионов тонн должен пролететь мимо Земли 13 апреля 2029 года на расстоянии 38 тысяч километров от центра нашей планеты. Значит, примерно в 32 тысячах километров от поверхности. Любопытно, что это даже меньше, чем высота геостационарной орбиты, на которой работают многие спутники: эта высота составляет около 36 тысяч километров.

Предполагаемая траектория пролёта астероида Апофис мимо Земли 13 апреля 2029 года. Фото © Photojournal.jpl.nasa.gov

Открыли Апофис в 2004 году и с тех пор, естественно, постоянно наблюдали, уточняли траекторию, сверяли реальную с расчётной и так далее. И пока была возможность так сверять, всё в целом показывало, что в ожидаемый потенциально опасный момент глыба проследует мимо нас благополучно. Но, как пишут в опубликованной недавно статье астрономы, с 2021 года они, собственно говоря, Апофис не видят: он находится «в дневном небе», то есть всё время в той же стороне, что и Солнце. Он пересекает орбиту Земли не с нашей стороны, а с обратной, за Солнцем. И так продлится до самого 2027 года. Таким образом, как бы ни была ничтожна вероятность падения Апофиса, полностью в этом удостовериться своими вооружёнными глазами мы сможем лишь за два года до ответственного момента. И в течение шести лет мы можем только ждать и надеяться, что никакое непредвиденное обстоятельство там не повлияло и не изменило траекторию астероида совершенно нежелательным образом.

А какое может быть непредвиденное обстоятельство: допустим, он там столкнётся с чем-нибудь. Как раз этим вопросом и задались недавно учёные. Они рассчитали, что достаточно удара камня в три с небольшим метра, чтобы этот космический бильярд обернулся для нас в 2029 году бедствием континентального масштаба. А даже если в игре окажется и, скажем, всего 60-сантиметровый камень, то в 2029 году катастрофы не будет, а вот когда-нибудь потом — будет.

Иллюстрация гипотетической возможности падения астероида Апофис в случае его столкновения с другим небесным телом (его предполагаемые отклонения от текущей траектории обозначены жёлтым, нынешняя расчётная траектория выделена зелёным). Фото © Iopscience.iop.org

После рассмотрения текущего расклада на этом околоземном игровом поле в целом всё оказалось очень неплохо: во всяком случае, из тех миллиона с лишним окрестных астероидов, какие есть в наших каталогах, то есть какие мы знаем и отслеживаем, ни один не должен за эти шесть лет удариться в Апофис. Разве только в некоторых случаях его может задеть «шлейф» пролетевшего неподалёку астероида, то есть сопровождающее астероид вещество. Вероятность того, что это вещество как-то значительно повлияет, оценивают как крайне малую, но хотелось бы это непосредственно отслеживать, а такой возможности сейчас нет.

Авторы Адель Романенкова