Странные метеоры: Учёные встревожены летящими к Земле загадочными объектами Обычные метеоры либо не оставляют за собой никакого следа вообще, либо этот след рассеивается за считаные секунды. Но иногда шлейф пролетевшего объекта сохраняется по целому часу. 31 августа, 21:11 Учёные заметили загадочные объекты в метеорных потоках. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik

Это зрелище озадачивает астрономов из года в год. Так бывает во время звездопада, то есть метеорного потока. Удивительный шлейф на месте промчавшегося метеора может держаться добрых полчаса или даже час.

Шлейф, оставшийся на несколько минут после пролетевшего метеора. Фото © agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Вообще любой метеорный поток — это поток осколков кометы или астероида, сквозь который каждый год пролетает Земля. Когда комета или астероид приближается к Солнцу, с неё или с него, естественно, испаряется, а точнее сублимируется, вещество. А вместе с газом теряются и твёрдые фрагменты. Вся эта щебёнка тянется вдоль всего околосолнечного участка его орбиты и сохраняется там многие и многие годы. А если с этой россыпью пересекается орбита Земли, то планета за время своего годового оборота оказывается в этом беспорядке в одно и то же время. Поэтому метеорные потоки регулярны, каждый происходит в свой срок.

Облако обломков кометы, которое при полёте Земли сквозь него вызывает метеорный поток. Видео © YouTube / Eta Aquarid Meteor Shower May, 6 and 7 Of 2022 || Watch Eta Aquarid Meteor Shower In The Night Sky

Бывает даже так, что сама комета уже давно разрушилась, а её осколки остались и продолжают устраивать нам ежегодный космический салют. К примеру, именно так обстоит дело с ничем вроде бы не примечательным, малозаметным метеорным потоком под названием Андромедиды. Напомним, звездопады называют в честь созвездий, откуда эти метеоры кажутся летящими. Из созвездия Андромеды они являются с 25 сентября по 9 декабря. Они очень редкие: максимум несколько метеоров в час. Неяркие. Летят сравнительно медленно. А представляют собой, как научно установлено, обломки кометы, которую наблюдали в XVIII и XIX веках, но после 1852 года ни разу не видели, — кометы Биэлы (это в честь немецкого астронома-любителя, который её открыл, его звали Вильгельм фон Биэла). Как раз незадолго до её исчезновения эту комету видели раздробленной на две части. И вот её уже столько лет нет, а осколки каждую осень продолжают врываться в атмосферу Земли. А как теперь выясняется, именно они чаще всего оставляют за собой в нашей атмосфере необыкновенно долгие шлейфы.

Рисунок распавшейся на две части кометы Биэлы, 1846 год. Фото © Wikipedia

Несколько лет назад погружённые в задумчивость насчёт этих шлейфов учёные решили установить камеру, чтобы она снимала каждый звездопад. В итоге за два года съёмки насчитали более 4700 метеоров, из них 636 были с более или менее долго сохранявшимися следами, в том числе и более четверти часа. Оказалось, что так делают в основном камешки более тяжёлые, тусклые и медленные, которые успевают спуститься в атмосферу довольно низко. Вообще метеоры горят в мезосфере, то есть на высоте примерно от 50 до 90 километров, где уже начинаются плотные слои. Но те, которые оставляют загадочные шлейфы, сгорают ниже большинства других. Полагают, что за счёт небольшой скорости они не так интенсивно трутся об атмосферу и поэтому «живут» дольше.

Но что всё-таки создаёт такой долгий шлейф, ещё предстоит выяснить. Есть версия, что этот «дымок» может по составу представлять собой обыкновенную ржавчину — оксид железа, который образуется от взаимодействия железа в метеороиде с озоном в атмосфере.

А что ещё при этом интересно: помимо Андромедид обратили на себя внимание Тау-Геркулиды (они летят как будто аккурат от звезды Тау Геркулеса). Этот метеорный поток случается в мае-июне и тоже оказался богат удивительными экземплярами, надолго оставляющими в небе след. Это осколки кометы 73P/Швассмана — Вахмана, которая пролетает мимо нас каждые восемь с половиной лет. Кстати, с 1995 года тоже явно разрушается.

Распадающаяся на части комета 73P/Швассмана — Вахмана в 2006 году. Фото © Wikipedia

Но самое примечательное: и она, и «виновница» Андромедид принадлежат к особому типу — это кометы семейства Юпитера. Это не значит, что они вращаются вокруг Юпитера, вращаются они, как все, вокруг Солнца. Но они находятся под гравитационной властью газового гиганта. Он у них теперь второй начальник после Солнца. Изначально у них были другие, более вытянутые орбиты, но Юпитер их как бы перетянул к себе, и теперь они дальше него от Солнца не улетают. Надо сказать, это им не на пользу: теперь у них короче период обращения, они чаще приближаются к Солнцу. Потому и быстрее распадаются.

И когда астрономы просмотрели все зафиксированные шесть сотен метеоров со шлейфами, то обнаружили, что почему-то среди них больше всего именно обломков таких комет Юпитера. Любопытно теперь будет разобраться, почему же именно такие кометы Юпитер предпочитает.

Авторы Адель Романенкова