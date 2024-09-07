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7 сентября, 15:21

В Екатеринбурге внезапно отменили концерт исполнительницы хита «Матушка-земля»

Татьяна Куртукова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ts_makeeva

Татьяна Куртукова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ts_makeeva

В Екатеринбурге был отменён концерт певицы Татьяны Куртуковой, которая известна по патриотическому хиту «Матушка-земля». Об этом сообщили на сайте Дворца молодежи.

«Мероприятие было отменено по инициативе организаторов. Возврат средств за билеты осуществляется в соответствии с общими правилами», — объяснили на сайте Дворца молодёжи и обещали, что деньги за купленные билеты всем вернут.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что Куртукова завысила свой гонорар. Теперь исполнительница требует за выступление на корпоративе 2,2 миллиона рублей. За такие деньги она исполнит для зрителей два раза свой главный трек и споёт другие народные песни.

Наталья Афонина
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