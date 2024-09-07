В Екатеринбурге внезапно отменили концерт исполнительницы хита «Матушка-земля»

В Екатеринбурге был отменён концерт певицы Татьяны Куртуковой, которая известна по патриотическому хиту «Матушка-земля». Об этом сообщили на сайте Дворца молодежи.

«Мероприятие было отменено по инициативе организаторов. Возврат средств за билеты осуществляется в соответствии с общими правилами», — объяснили на сайте Дворца молодёжи и обещали, что деньги за купленные билеты всем вернут.