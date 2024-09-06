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6 сентября, 09:31

В Москве отменили концерт Кишлака, рэпера проверит СК

Минкульт России запретил проводить в Москве концерт рэпера Кишлака

Рэпер Кишлак. Обложка © Telegram / Кишлак

Рэпер Кишлак. Обложка © Telegram / Кишлак

Московский клуб Summer Stage отменил концерт рэпера Кишлака (Максима Фисенко), вызвавший бурю негодований у общественников. Как пишет SHOT, мероприятие запретил Минкульт РФ. Площадка принесла извинения и пообещала вернуть деньги за билеты.

По данным телеграм-канала, в свою очередь Следком проведёт проверку деятельности рэпера.

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Напомним, планируемым концертом Кишлака возмутились общественники из движения «Зов Народа». По данным Life.ru, они заявили, что рэпер регулярно постит видео с рассказами об употреблении неких таблеток.

Матвей Константинов
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