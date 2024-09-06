В Москве отменили концерт Кишлака, рэпера проверит СК
Минкульт России запретил проводить в Москве концерт рэпера Кишлака
Рэпер Кишлак. Обложка © Telegram / Кишлак
Московский клуб Summer Stage отменил концерт рэпера Кишлака (Максима Фисенко), вызвавший бурю негодований у общественников. Как пишет SHOT, мероприятие запретил Минкульт РФ. Площадка принесла извинения и пообещала вернуть деньги за билеты.
По данным телеграм-канала, в свою очередь Следком проведёт проверку деятельности рэпера.
Напомним, планируемым концертом Кишлака возмутились общественники из движения «Зов Народа». По данным Life.ru, они заявили, что рэпер регулярно постит видео с рассказами об употреблении неких таблеток.