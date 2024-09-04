В Москве требуют отменить концерт Кишлака, его уличили в пропаганде наркотиков
Репер Кишлак. Обложка © Telegram / КИШЛАК
В Москве требуют отменить концерт рэпера Кишлака (Максима Фисенко) в клубе Summer Stage. По данным SHOT, против артиста выступили общественники из движения «Зов народа».
Дело в том, что рэпер регулярно выкладывает в свои соцсети видео, где подробно рассказывает, как и какие таблетки употребляет, сколько времени они на него действуют. Общественники требуют от Следкома проверить Кишлака на пропаганду наркотиков, а Минкульт — отменить выступление, намеченное на 6 сентября.
Ранее концерт скандального артиста отменяли в начале 2024 года. Мероприятие должно было состояться в сургутском ночном клубе "Вавилон". Там не ответили на просьбу журналистов прокомментировать перенос концерта.