В Москве требуют отменить концерт Кишлака, его уличили в пропаганде наркотиков

Дело в том, что рэпер регулярно выкладывает в свои соцсети видео, где подробно рассказывает, как и какие таблетки употребляет, сколько времени они на него действуют. Общественники требуют от Следкома проверить Кишлака на пропаганду наркотиков, а Минкульт — отменить выступление, намеченное на 6 сентября.