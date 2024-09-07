Футболисты сборной России коротают время в тренажёрке отеля, где их запер тайфун «Яги»
SHOT: Сборная России всё ещё не может вылететь из Вьетнама из-за тайфуна "Яги"
Сборная России всё ещё не может вылететь из Вьетнама из-за тайфуна "Яги". Футболисты коротают время в тренажёрном зале при отеле, сообщает SHOT.
Российские футболисты не могут вылететь из Вьетнама. Видео © SHOT
Спортсмены застряли в Ханое, аэропорт пока закрыт. Футболисты рассказали, что надеются улететь в Россию в полночь по Москве. Вратарь Матвей Сафонов и хавбек Далер Кузяев полетят обычными рейсами во Францию только завтра.
Напомним, что ранее о переносе игры сообщило вьетнамского издания Thanh Nien. Матч передвинули из-за супертайфуна «Яги». Изначально игра должны была начаться сегодня, 7 сентября, в 16:00 по московскому времени. Позже федерация футбола Вьетнама объяснилась за отмену матча сборных России и Таиланда. В результате действия тайфуна во Вьетнаме погибло четыре человека, 78 пострадали. В Китае известно о минимум трёх жертвах и около 100 пострадавших.