Футболисты сборной России коротают время в тренажёрке отеля, где их запер тайфун «Яги»

Сборная России всё ещё не может вылететь из Вьетнама из-за тайфуна "Яги". Футболисты коротают время в тренажёрном зале при отеле, сообщает SHOT.

Российские футболисты не могут вылететь из Вьетнама. Видео © SHOT

Спортсмены застряли в Ханое, аэропорт пока закрыт. Футболисты рассказали, что надеются улететь в Россию в полночь по Москве. Вратарь Матвей Сафонов и хавбек Далер Кузяев полетят обычными рейсами во Францию только завтра.