ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 15:57

Футболисты сборной России коротают время в тренажёрке отеля, где их запер тайфун «Яги»

SHOT: Сборная России всё ещё не может вылететь из Вьетнама из-за тайфуна "Яги"

Сборная России всё ещё не может вылететь из Вьетнама из-за тайфуна "Яги". Футболисты коротают время в тренажёрном зале при отеле, сообщает SHOT.

Российские футболисты не могут вылететь из Вьетнама. Видео © SHOT

Спортсмены застряли в Ханое, аэропорт пока закрыт. Футболисты рассказали, что надеются улететь в Россию в полночь по Москве. Вратарь Матвей Сафонов и хавбек Далер Кузяев полетят обычными рейсами во Францию только завтра.

Сборная Сан-Марино впервые выиграла официальный матч. Радость фанатов попала на видео
Сборная Сан-Марино впервые выиграла официальный матч. Радость фанатов попала на видео

Напомним, что ранее о переносе игры сообщило вьетнамского издания Thanh Nien. Матч передвинули из-за супертайфуна «Яги». Изначально игра должны была начаться сегодня, 7 сентября, в 16:00 по московскому времени. Позже федерация футбола Вьетнама объяснилась за отмену матча сборных России и Таиланда. В результате действия тайфуна во Вьетнаме погибло четыре человека, 78 пострадали. В Китае известно о минимум трёх жертвах и около 100 пострадавших.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • вьетнам
  • Футбол
  • Только на Life
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров