Сборная Сан-Марино впервые выиграла официальный матч. Радость фанатов попала на видео

Сборная Сан-Марино одержала первую победу в официальном матче. В рамках группового этапа дивизиона D Лиги наций подопечные Роберто Чеволи переиграли команду Лихтенштейна со счётом 1:0.

Фанаты и футболисты сборной Сан-Марино радуются первой победе в официальном матче в истории. Видео © X / Football Away Days

Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Серравалле. Единственный гол забил 19-летний нападающий Нико Сенсоли на 53-й минуте игры. На 30-й минуте латвийский судья Андрис Трейманис не засчитал мяч форварда гостей Фабио Люке-Нотаро. Таким образом сборная Сан-Марино набрала три очка и возглавила группу 1. В следующем матче команда с Апеннинского полуострова сыграет на выезде со сборной Гибралтара 10 октября.

Этот матч стал знаменательным для санмаринцев, ведь до этого они ни разу не побеждали в официальных матчах. Единственная победа сборной этого карликового государства случилась в 2004 году — в товарищеской встрече с тем же Лихтенштейном с минимальным, как и в этот раз, счётом. На счету сборной Сан-Марино, занимающей в рейтинге ФИФА последнее, 210-е место, было всего пять ничьих и 171 поражение. Теперь же добавилась и победа, которую болельщики наверняка запомнят надолго.

Лихтенштейн же не выигрывает уже в 40 встречах подряд. Последняя их победа была зафиксирована 7 октября 2020 года в товарищеском матче против Люксембурга (2:1). С тех пор команда потерпела 35 поражений и пять раз сыграла вничью.