Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 21:16

Роналду первым в истории преодолел отметку в 900 голов

Криштиану Роналду стал первым футболистом, достигшим 900 голов в карьере

Криштиану Роналду теперь официально записан в историю футбола как первый игрок, преодолевший отметку в 900 голов за карьеру. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sbonsi

Криштиану Роналду теперь официально записан в историю футбола как первый игрок, преодолевший отметку в 900 голов за карьеру. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sbonsi

Криштиану Роналду теперь официально записан в историю футбола как первый игрок, преодолевший отметку в 900 голов за карьеру. Это знаковое событие произошло в матче Лиги наций, где сборная Португалии встречалась с командой Хорватии. В этом поединке Роналду забил свой 900-й гол, подчёркивая тем самым своё выдающееся достижение.

Роналду продолжает удивлять и вдохновлять болельщиков по всему миру своими достижениями на футбольном поле, подтверждая свой статус одного из величайших футболистов всех времён.

Канал Роналду в YouTube за сутки установил три рекорда по подписчикам
Канал Роналду в YouTube за сутки установил три рекорда по подписчикам

Ранее французский журнал France Football опубликовал список номинантов на «Золотой мяч» за сезон 2023/24, и впервые с 2003 года в нём отсутствуют Криштиану Роналду и Лионель Месси. Вместо них в списке присутствуют 30 претендентов, среди которых Эмилиано Мартинес, Нико Уильямс, Коул Палмер, Витинья, Гарри Кейн и т.д.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Криштиану Роналду
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров