Роналду первым в истории преодолел отметку в 900 голов
Криштиану Роналду стал первым футболистом, достигшим 900 голов в карьере
Криштиану Роналду теперь официально записан в историю футбола как первый игрок, преодолевший отметку в 900 голов за карьеру. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sbonsi
Криштиану Роналду теперь официально записан в историю футбола как первый игрок, преодолевший отметку в 900 голов за карьеру. Это знаковое событие произошло в матче Лиги наций, где сборная Португалии встречалась с командой Хорватии. В этом поединке Роналду забил свой 900-й гол, подчёркивая тем самым своё выдающееся достижение.
Роналду продолжает удивлять и вдохновлять болельщиков по всему миру своими достижениями на футбольном поле, подтверждая свой статус одного из величайших футболистов всех времён.
Ранее французский журнал France Football опубликовал список номинантов на «Золотой мяч» за сезон 2023/24, и впервые с 2003 года в нём отсутствуют Криштиану Роналду и Лионель Месси. Вместо них в списке присутствуют 30 претендентов, среди которых Эмилиано Мартинес, Нико Уильямс, Коул Палмер, Витинья, Гарри Кейн и т.д.