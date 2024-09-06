Роналду первым в истории преодолел отметку в 900 голов

Криштиану Роналду теперь официально записан в историю футбола как первый игрок, преодолевший отметку в 900 голов за карьеру. Это знаковое событие произошло в матче Лиги наций, где сборная Португалии встречалась с командой Хорватии. В этом поединке Роналду забил свой 900-й гол, подчёркивая тем самым своё выдающееся достижение.

Роналду продолжает удивлять и вдохновлять болельщиков по всему миру своими достижениями на футбольном поле, подтверждая свой статус одного из величайших футболистов всех времён.