Канал Роналду в YouTube за сутки установил три рекорда по подписчикам

Футболист сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду установил несколько рекордов на видеохостинге YouTube. Его канал был зарегистрирован в июле, но первое видео появилось только сегодня, 21 августа.

Аккаунт португальского футболиста побил рекорд по количеству подписчиков, набрав 1 270 000 за первый час, а также установил достижение по числу подписчиков за сутки — 4 420 000. Кроме того, его канал стал рекордсменом по скорости набора первого миллиона подписчиков — на золотую кнопку футболист вышел за 1 час и 29 минут.

Сейчас на Роналду подписаны более 4,4 миллиона человек.