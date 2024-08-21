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21 августа, 19:16

Канал Роналду в YouTube за сутки установил три рекорда по подписчикам

Криштиану Роналду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Криштиану Роналду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Футболист сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду установил несколько рекордов на видеохостинге YouTube. Его канал был зарегистрирован в июле, но первое видео появилось только сегодня, 21 августа.

Аккаунт португальского футболиста побил рекорд по количеству подписчиков, набрав 1 270 000 за первый час, а также установил достижение по числу подписчиков за сутки — 4 420 000. Кроме того, его канал стал рекордсменом по скорости набора первого миллиона подписчиков — на золотую кнопку футболист вышел за 1 час и 29 минут.

Сейчас на Роналду подписаны более 4,4 миллиона человек.

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Ранее Life.ru писал, что капитан "Аль-Насра" Роналду отказался получать серебряную медаль Суперкубка Саудовской Аравии. Португальский футболист сбежал с поля в раздевалку сразу после разгромного поражения от "Аль-Хиляля" в рамках встречи, в которой решалась судьба этого трофея.

Александра Мышляева
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