Роналду не стал получать серебро Суперкубка после разгромного поражения от "Аль-Хиляля"

Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду отказался получать серебряную медаль Суперкубка Саудовской Аравии. Как пишет Daily Mail, португальский футболист сбежал с поля в раздевалку сразу после разгромного поражения от "Аль-Хиляля" в рамках встречи, в которой решалась судьба этого трофея.

Матч состоялся 18 августа в Абхе. Он завершился со счётом 4:1 в пользу "Аль-Хиляля", который в настоящее время является чемпионом страны. В конце второго тайма португалец вывел свою команду вперёд, забив на 44-й минуте.

Криштиану Роналду публично выражает недовольство действиями своей команды. Видео © Х / CentreGoals

Несмотря на это, "Аль-Наср" пропустил четыре мяча после перерыва. Британские журналисты пишут, что Роналду остался недоволен действиями партнёров по команде и публично раскритиковал их, показав в центральном круге, что они спят на поле.

Стоит отметить, что сразу же после встречи португалец не стал дожидаться церемонии награждения и сбежал в раздевалку. Помимо того, он допустил дурную примету при выходе на поле — потрогал трофей.