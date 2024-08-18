Роналду не стал получать серебро Суперкубка после разгромного поражения от "Аль-Хиляля"
Daily Mail: Роналду отказался получать серебряную медаль Суперкубка и сбежал
Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду отказался получать серебряную медаль Суперкубка Саудовской Аравии. Как пишет Daily Mail, португальский футболист сбежал с поля в раздевалку сразу после разгромного поражения от "Аль-Хиляля" в рамках встречи, в которой решалась судьба этого трофея.
Матч состоялся 18 августа в Абхе. Он завершился со счётом 4:1 в пользу "Аль-Хиляля", который в настоящее время является чемпионом страны. В конце второго тайма португалец вывел свою команду вперёд, забив на 44-й минуте.
Криштиану Роналду публично выражает недовольство действиями своей команды. Видео © Х / CentreGoals
Несмотря на это, "Аль-Наср" пропустил четыре мяча после перерыва. Британские журналисты пишут, что Роналду остался недоволен действиями партнёров по команде и публично раскритиковал их, показав в центральном круге, что они спят на поле.
Стоит отметить, что сразу же после встречи португалец не стал дожидаться церемонии награждения и сбежал в раздевалку. Помимо того, он допустил дурную примету при выходе на поле — потрогал трофей.
Ранее Life.ru писал, что в видеоролике, опубликованном недавно в социальных сетях, Роналду назвал испанскую танцовщицу и модель Джорджину Родригес собственной женой. Вполне вероятно, что пара, воспитывающая пятерых детей, двух из которых избранница спортсмена выносила и родила самостоятельно, сыграла свадьбу тайно.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Криштиану Роналду