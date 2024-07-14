Опрос показал, что россияне отвернулись от Роналду и сборной Англии на Евро-2024

Россияне изменили своей любви к сборной Англии и португальцу Криштиану Роналду на Евро-2024, выяснил Е-commerce-сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping. Согласно исследованию, появившемуся в распоряжении Life.ru, самыми популярными товарами после старта турнира стали головные уборы — 28%, футболки — 15%, а также свитеры, кардиганы и пуловеры — 10%. Большинство заказов доставляют из США — более 80%.

В целом в период чемпионата Европы число заказов в категории "Товары для болельщиков" выросло на 13%, хотя футбольный мерч остаётся третьим по популярности, уступая баскетбольному и хоккейному. Более того, отмечают аналитики, речь также идёт об американских командах.

"Пока самыми популярными клубами <...> стали американский хоккейный клуб — Seattle Kraken, Американские баскетбольные клубы — Boston Celtics и Chicago Bulls. Однако многие клиенты ищут особые товары, не представленные на витрине. Например, ежемесячно от клиентов приходят заявки на выкуп мерча с eBay и Amazon, который связан с историей футбола: футболки с автографами футболистов, которые уже закончили карьеру, шарфы матчей десятилетней давности, плакаты или статуэтки с любимыми игроками", — рассказали Life.ru представители сервиса.

Также сервис провёл опрос о футбольных предпочтениях россиян. Выяснилось, что 46% респондентов являются настоящими фанатами этого вида спорта и смотрят его каждую неделю, 29% наблюдают только за крупными чемпионатами, а 4% — только смотрят игры сборной России. Каждый десятый вообще не смотрит матчи, а 12% — только в компании друзей.

Кроме того, 44% россиян смотрят все матчи Евро-2024, 34% смотрят игры только сильных команд, а 5% — только любимой сборной. Топ таких возглавили Испания — 30,8%, Франция — 21,2%, Германия — 18,5%, Англия — 9,7% и Португалия — 6,5%.

Самыми любимыми игроками наших соотечественников стали испанец Ламин Ямаль — 22,2%, ещё 15% хотели бы приобрести его футболку, Джуд Беллингем — 15,5%, Гарри Кейн — 13,2%, Дани Ольмо — 11,9%, Тони Кроос — 9,8%, ещё 20% хотят приобрести его футболку. Про Роналду вспомнили лишь 7,4% опрошенных.