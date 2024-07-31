Криштиану Роналду проболтался о тайной свадьбе с Джорджиной Родригес
Криштиану Роналду впервые назвал Джорджину Родригес женой
Криштиану Роналду с супругой Джорджиной Родригес. Обложка © ТАСС / АР
В недавнем видеоролике в социальных сетях португальский футболист Криштиану Роналду назвал Джорджину Родригес собственной женой. Вполне вероятно, что пара, воспитывающая пятерых детей, двух из которых избранница спортсмена выносила и родила самостоятельно, сыграла свадьбу тайно.
Криштиану Роналду случайно признался в тайной свадьбе с Джорджиной Родригес. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / whoop
"Самое главное — это не то, что ты делаешь, а то, что должен. Когда я не тренируюсь в зале, мне нравится проводить время дома с женой", — прокомментировал в видеоролике атлет.
Напомним, Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. Вместе они воспитывают пятерых детей. Долгое время спортсмен избегал обсуждения личной жизни. Ранее стало известно, что пара заключила добрачный контракт.