Криштиану Роналду проболтался о тайной свадьбе с Джорджиной Родригес

В недавнем видеоролике в социальных сетях португальский футболист Криштиану Роналду назвал Джорджину Родригес собственной женой. Вполне вероятно, что пара, воспитывающая пятерых детей, двух из которых избранница спортсмена выносила и родила самостоятельно, сыграла свадьбу тайно.

"Самое главное — это не то, что ты делаешь, а то, что должен. Когда я не тренируюсь в зале, мне нравится проводить время дома с женой", — прокомментировал в видеоролике атлет.