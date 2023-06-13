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13 июня, 09:06

Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае расставания

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес заключили добрачный контракт

<p>Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Обложка © Getty Images / Andreas Rentz</p>

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Обложка © Getty Images / Andreas Rentz

Нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес заключили добрачный контракт. Об этом сообщает TV GUIA.

В соответствии с этим соглашением, которое было подписано после первой беременности Родригес, защищаются активы португальского форварда и интересы его избранницы.

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Так, в случае разрыва отношений семейный дом в Испании перейдёт в собственность Родригес, также она будет получать 100 тысяч евро ежемесячно на протяжении всей жизни. Напомним, что Криштиану и Джорджина не расписаны, но у них есть общие дети.

Ранее Лайф сообщал о том, что рыночная стоимость португальского футболиста Криштиану Роналду, выступающего за саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", снизилась с 20 до 15 миллионов евро.

Илья Суриков
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