Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае расставания

Нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес заключили добрачный контракт. Об этом сообщает TV GUIA.

В соответствии с этим соглашением, которое было подписано после первой беременности Родригес, защищаются активы португальского форварда и интересы его избранницы.

Так, в случае разрыва отношений семейный дом в Испании перейдёт в собственность Родригес, также она будет получать 100 тысяч евро ежемесячно на протяжении всей жизни. Напомним, что Криштиану и Джорджина не расписаны, но у них есть общие дети.