Роналду резко подешевел на 25%

Рыночная стоимость португальского футболиста Криштиану Роналду, выступающего за саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", снизилась с 20 до 15 миллионов евро. Такие данные приводит Transfermarkt.

В то же время игрок входит в тройку лидеров саудовской Про-Лиги. Туда же включён партнёр Роналду по команде полузащитник Талиска. Замыкает топ-3 защитник футбольного клуба "Аль-Наср" Гислен Конан.