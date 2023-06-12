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12 июня, 18:46

Роналду резко подешевел на 25%

Transfermarkt: Стоимость Роналду упала с 20 до 15 миллионов евро

Рыночная стоимость португальского футболиста Криштиану Роналду, выступающего за саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", снизилась с 20 до 15 миллионов евро. Такие данные приводит Transfermarkt.

В то же время игрок входит в тройку лидеров саудовской Про-Лиги. Туда же включён партнёр Роналду по команде полузащитник Талиска. Замыкает топ-3 защитник футбольного клуба "Аль-Наср" Гислен Конан.

Месси обошёл Роналду по числу голов в пяти сильнейших чемпионатах Европы

Месси обошёл Роналду по числу голов в пяти сильнейших чемпионатах Европы

Как ранее рассказывал Лайф, Роналду заявил, что остаётся в "Аль-Наср". Португалец перешёл в клуб в декабре прошлого года.

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ТАСС / EPA

Никита Осипов
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