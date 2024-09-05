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4 сентября, 21:17

Месси и Роналду не попали в число номинантов на «Золотой мяч» впервые за 21 год

Роналду и Месси впервые с 2003 года не вошли в список номинантов на «Золотой мяч»

Португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin / Shutterstock / FOTODOM / Fabideciria

Португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin / Shutterstock / FOTODOM / Fabideciria

France Football назвал претендентов на «Золотой мяч», приз будет вручён футболистам за сезон 2023/24. Как сообщает французский журнал в соцсети X, португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси впервые с 2023 года не вошли в список номинантов.

Среди претендентов на «Золотой мяч» 30 футболистов. В их числе аргентинец Эмилиано Мартинес, испанец Нико Уильямс, англичанин Коул Палмер, португалец Витинья, англичанин Гарри Кейн, нигериец Адемола Лукман, украинец Артем Довбик, немец Матс Хуммельс, испанцы Дани Ольмо и Ламин Ямаль, турок Хакан Чалханоглу, аргентинец Лаутаро Мартинес и швейцарец Гранит Джака.

В список номинантов также вошли немец Флориан Вирц, испанец Алехандро Гримальдо, норвежец Мартин Эдегор, француз Вильям Салиба, англичане Букайо Сака и Деклан Райс, португалец Рубен Диаш, англичанин Фил Фоден, норвежец Эрлинг Холанд, испанец Родри, англичанин Джуж Беллингем, уругваец Федерико Вальверде, бразилец Винисиус, немец Антонио Рюдигер, француз Килиан Мбаппе, испанец Даниэль Карвахаль и немец Тони Кроос.

Напомним, что Месси является действующим обладателем приза. Он доставался ему восемь раз — это рекорд. В этом году церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября.

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Илья Попов
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