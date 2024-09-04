Отпущенный из-под стражи Промес нашёл новый клуб в Дубае
Экс-футболист московского «Спартака» Квинси Промес перейдёт в «Дубай Юнайтед»
Квинси Промес. Обложка © Getty Images / NurPhoto
Экс-футболист московского «Спартака» Квинси Промес перейдёт в ФК «Дубай Юнайтед». Информация об этом появилась в официальном аккаунте клуба из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Видеоролик с анонсом подписания контракта с Квинси Промесом. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / utdfc_official
«Дубай Юнайтед» опубликовал видеоролик, где 32-летний нидерландский футболист проходит медицинский осмотр. Объявление о заключении договора ожидается в ближайшее время.
Напомним, что Квинси Промеса в феврале 2024 года задержали в Дубае за ДТП — «Спартак» находился там на сборах. Игрока обвинили в бегстве с места аварии, но позднее дело закрыли. Тем не менее футболист остался в дубайском СИЗО, ожидая заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. На родине Промесу грозит тюремный срок: там его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде тонны кокаина. Сейчас спортсмен отпущен из-под стражи, но по-прежнему не может покинуть ОАЭ. В июле «Спартак» объявил об уходе Промеса.