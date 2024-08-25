Футболист Квинси Промес выпустил песню о Москве совместно с рэпером Non Chardy

В фрагменте клипа, опубликованном в соцсетях Non Chardy, экс-футболист «красно-белых» исполняет песню на фоне внедорожника. К слову, «Москва» далеко не дебютная композиция Квинси. Ещё в 2017 году он записал песню «Красно-белые цвета» совместно с российским рэпером Alex Maniac. Также у Промеса выходил клип «LA Vibes», который он снял со своим лучшим другом футболистом Мемфисом Депаем. Кроме того, Промес выпускал песню «Fall» с рэпером Djaga Djaga, а также снимался с российским флагом в клипе «Ede Koef» у исполнителей Dj Wale и Oomto, в котором зачитал свой куплет.