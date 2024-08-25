Футболист Квинси Промес выпустил песню о Москве совместно с рэпером Non Chardy
Экс-игрок «Спартака» Промес вместе с рэпером Non Chardy выпустил трек «Москва»
Бывший игрок московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес вместе с нидерландским рэпером Non Chardy выпустил трек под названием «Москва». Композиция вошла в альбом «Free Noncha».
Фрагмент клипа на песню «Москва». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nonchardy
В фрагменте клипа, опубликованном в соцсетях Non Chardy, экс-футболист «красно-белых» исполняет песню на фоне внедорожника. К слову, «Москва» далеко не дебютная композиция Квинси. Ещё в 2017 году он записал песню «Красно-белые цвета» совместно с российским рэпером Alex Maniac. Также у Промеса выходил клип «LA Vibes», который он снял со своим лучшим другом футболистом Мемфисом Депаем. Кроме того, Промес выпускал песню «Fall» с рэпером Djaga Djaga, а также снимался с российским флагом в клипе «Ede Koef» у исполнителей Dj Wale и Oomto, в котором зачитал свой куплет.
Квинси Промес анонсировал выход песни «Москва». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / qpromes
Напомним, что Квинси Промеса в феврале 2024 года задержали за ДТП в Дубае — «Спартак» находился там на сборах. Игрока обвинили в бегстве с места ДТП, но позднее дело об аварии закрыли, однако футболист остался в дубайском СИЗО, ожидая заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. Как уже писал Life.ru, на родине Промесу грозит тюремный срок: там его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде тонны кокаина. Сейчас спортсмен отпущен из-под стражи, но по-прежнему не может покинуть ОАЭ. В июле «Спартак» объявил об уходе Промеса.
Сайт ФК «Спартак»