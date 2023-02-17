Игрок "Спартака" Квинси Промес снялся в музыкальном клипе с российским триколором

В композиции под названием Conatus (с латинского означает усилие) 34-летний Промес зачитывает рэп на фоне кадров его игр в "Спартаке", набитого долларами чемодана, а затем и вовсе укутывается во флаги России и Суринама, из которого родом его родители. В кадр также часто попадает логотип из букв QP. Это фирменный знак Куинси, который он активно продвигает в своих треках. Примечательно, что футболист за весь клип так и не показал флаг Нидерландов, ведь гражданином именно этой страны он и является. Напомним, что на родине игрок стал фигурантом уголовного дела.