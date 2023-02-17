Игрок "Спартака" Квинси Промес снялся в музыкальном клипе с российским триколором
Нидерландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес выпустил новый музыкальный клип, в котором снялся с российским триколором на плечах.
В композиции под названием Conatus (с латинского означает усилие) 34-летний Промес зачитывает рэп на фоне кадров его игр в "Спартаке", набитого долларами чемодана, а затем и вовсе укутывается во флаги России и Суринама, из которого родом его родители. В кадр также часто попадает логотип из букв QP. Это фирменный знак Куинси, который он активно продвигает в своих треках. Примечательно, что футболист за весь клип так и не показал флаг Нидерландов, ведь гражданином именно этой страны он и является. Напомним, что на родине игрок стал фигурантом уголовного дела.
Ранее Лайф сообщал, что футболист "Спартака" Квинси Промес может получить гражданство РФ. Процедуру инициировал именно клуб, однако окончательного решения не принято.
Кадр из видео YouTube / Mask Music