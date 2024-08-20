Счета российской компании Квинси Промеса заблокировали за неуплату налогов

По данным телеграм-канала, у компании "Рестбар", которая несколько месяцев назад сменила название с "Посуда онлайн", накопились штрафы, из-за которых налоговая арестовала счета фирмы. В итоге приставы возбудили против компании исполнительное производство. Долг спортсмена государству не уточняется.