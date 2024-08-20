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20 августа, 05:10

Счета российской компании Квинси Промеса заблокировали за неуплату налогов

SHOT: Налоговая заблокировала счета российской компании Квинси Промеса

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Налоговая заблокировала счета российской компании бывшего игрока московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у компании "Рестбар", которая несколько месяцев назад сменила название с "Посуда онлайн", накопились штрафы, из-за которых налоговая арестовала счета фирмы. В итоге приставы возбудили против компании исполнительное производство. Долг спортсмена государству не уточняется.

Напомним, что Квинси Промеса в феврале 2024 года задержали за ДТП в Дубае — "Спартак" находился там на сборах. Игрока обвинили в бегстве с места ДТП, но позднее дело об аварии закрыли, однако футболист остался в дубайском СИЗО, ожидая заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. Как уже писал Life.ru, на родине Промесу грозит тюремный срок: там его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде тонны кокаина. Сейчас спортсмен отпущен из-под стражи, но по-прежнему не может покинуть ОАЭ.

"Спартак" объявил об уходе Промеса
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Наталья Демьянова
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