Сборная России разгромила команду Вьетнама, несмотря на адскую жару
Сборная России по футболу разгромила команду Вьетнама на выезде со счётом 3:0
Далер Кузяев отправляет первый мяч в ворота сборной Вьетнама. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Сборная России по футболу со счётом 3:0 разгромила команду Вьетнама в товарищеском матче. Игра состоялась в столице азиатского государства Ханое.
Счёт на 24-й минуте открыл полузащитник Далер Кузяев («Гавр», Франция). На 61-й минуте защитник Ву Ван Тхань отправил мяч в собственные ворота. Третий гол в ворота хозяев забил форвард Тамерлан Мусаев из ЦСКА. Отметим, что игра проходила в условиях беспрецедентной влажности. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что условия были похожи на сауну.
Футболисты сборной России утоляют жажду во время матча с Вьетнамом. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
7 сентября сборная России проведёт товарищеский матч команды Таиланда. Игра вновь пройдёт во Вьетнаме.
Ранее в этом году россияне провели матчи с Сербией и Белоруссией. Оба соперники были разгромлены со счётом 4:0.