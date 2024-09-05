Сборная России разгромила команду Вьетнама, несмотря на адскую жару

Сборная России по футболу со счётом 3:0 разгромила команду Вьетнама в товарищеском матче. Игра состоялась в столице азиатского государства Ханое.

Счёт на 24-й минуте открыл полузащитник Далер Кузяев («Гавр», Франция). На 61-й минуте защитник Ву Ван Тхань отправил мяч в собственные ворота. Третий гол в ворота хозяев забил форвард Тамерлан Мусаев из ЦСКА. Отметим, что игра проходила в условиях беспрецедентной влажности. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что условия были похожи на сауну.

Футболисты сборной России утоляют жажду во время матча с Вьетнамом. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

7 сентября сборная России проведёт товарищеский матч команды Таиланда. Игра вновь пройдёт во Вьетнаме.