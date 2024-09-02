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2 сентября, 17:43

Зиньковского и Адамова вызвали в сборную России по футболу на матчи в Ханое

Зиньковский и Адамов. Фото © Wikipedia / Антон Зайцев, © Wikipedia / Кирилл Венедиктов

Зиньковский и Адамов. Фото © Wikipedia / Антон Зайцев, © Wikipedia / Кирилл Венедиктов

Полузащитника московского «Спартака» Антона Зиньковского и защитника петербургского «Зенита» Арсена Адамова вызвали в сборную России по футболу на сентябрьские игры, которые пройдут во Въетнаме. Об этом сообщили в пресс-службе сборной.

Ранее Life.ru публиковал окончательный список футболистов, которые поедут на соревнования.

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Напомним, 5 сентября подопечные Валерия Карпина померятся силами с командой Вьетнама, а 7 сентября — со сборной Таиланда. Оба матча состоятся в Ханое (Вьетнам) и начнутся в 16:00 по Москве. Как подчеркнули в РФС, предстоящие товарищеские матчи пойдут в зачёт рейтинга ФИФА.

Александра Мышляева
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