Зиньковского и Адамова вызвали в сборную России по футболу на матчи в Ханое

Полузащитника московского «Спартака» Антона Зиньковского и защитника петербургского «Зенита» Арсена Адамова вызвали в сборную России по футболу на сентябрьские игры, которые пройдут во Въетнаме. Об этом сообщили в пресс-службе сборной.

Напомним, 5 сентября подопечные Валерия Карпина померятся силами с командой Вьетнама, а 7 сентября — со сборной Таиланда. Оба матча состоятся в Ханое (Вьетнам) и начнутся в 16:00 по Москве. Как подчеркнули в РФС, предстоящие товарищеские матчи пойдут в зачёт рейтинга ФИФА.