Стал известен окончательный состав сборной России на матчи против Вьетнама и Таиланда

Стал известен окончательный список футболистов, вызванных в сборную России на матчи с Вьетнамом и Тайландом. Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся 1 сентября в подмосковном Новогорске, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего на учебно-тренировочный сбор вызваны 27 игроков. В их числе оказались два футболиста, выступающие в чемпионате Франции. Это вратарь Матвей Сафонов из «ПСЖ» и полузащитник Далер Кузяев из «Гавра».

В сборную вызваны ещё два вратаря: Андрей Лунёв («Динамо», Москва) и Евгений Латышонок («Зенит»). В числе защитников, которые вошли в расширенный состав, названы: Вячеслав Караваев («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба из ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба из «Локомотива»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба из «Спартака»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все из «Локомотива»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

«Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА)», — говорится в сообщении РФС.