Сафонову опять придётся оплатить: Голкипер «ПСЖ» проиграл суд бывшей жене
Голкипера «ПСЖ» Сафонова обязали выплатить бывшей жене 60 млн рублей
Футболист Матвей Сафонов. Обложка © X / FabrizioRomano
Московский городской суд подтвердил решение Никулинского суда, согласно которому голкипер французского клуба «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов должен выплатить своей экс-супруге Анастасии 60 миллионов рублей. Таким образом футболист погасит задолженность по алиментам. Об этом пишет kp.ru.
Отмечается, что голкипер должен ежемесячно выплачивать 25 процентов от своей зарплаты. В свою очередь, адвокаты Сафонова планируют обжаловать это решение.
Напомним, в конце июля Сафонов пожаловался суду на экс-супругу Анастасию за "специально" не оплаченные автомобильные штрафы, которыми бывшая якобы хочет завалить футболиста. Алименты футболист отказывался платить, утверждая, что бывшая жена растрачивает деньги на себя, а не на их дочь. В августе стало известно, что экс-жена голкипера Сафонова пошла на мир, но потребовала 30% от алиментов себе на счёт.