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26 августа, 17:52

Сафонову опять придётся оплатить: Голкипер «ПСЖ» проиграл суд бывшей жене

Голкипера «ПСЖ» Сафонова обязали выплатить бывшей жене 60 млн рублей

Футболист Матвей Сафонов. Обложка © X / FabrizioRomano

Футболист Матвей Сафонов. Обложка © X / FabrizioRomano

Московский городской суд подтвердил решение Никулинского суда, согласно которому голкипер французского клуба «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов должен выплатить своей экс-супруге Анастасии 60 миллионов рублей. Таким образом футболист погасит задолженность по алиментам. Об этом пишет kp.ru.

Отмечается, что голкипер должен ежемесячно выплачивать 25 процентов от своей зарплаты. В свою очередь, адвокаты Сафонова планируют обжаловать это решение.

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Напомним, в конце июля Сафонов пожаловался суду на экс-супругу Анастасию за "специально" не оплаченные автомобильные штрафы, которыми бывшая якобы хочет завалить футболиста. Алименты футболист отказывался платить, утверждая, что бывшая жена растрачивает деньги на себя, а не на их дочь. В августе стало известно, что экс-жена голкипера Сафонова пошла на мир, но потребовала 30% от алиментов себе на счёт.

Александра Мышляева
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