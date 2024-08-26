Сафонову опять придётся оплатить: Голкипер «ПСЖ» проиграл суд бывшей жене

Московский городской суд подтвердил решение Никулинского суда, согласно которому голкипер французского клуба «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов должен выплатить своей экс-супруге Анастасии 60 миллионов рублей. Таким образом футболист погасит задолженность по алиментам. Об этом пишет kp.ru .

Отмечается, что голкипер должен ежемесячно выплачивать 25 процентов от своей зарплаты. В свою очередь, адвокаты Сафонова планируют обжаловать это решение.