Российский вратарь засветился у базы ПСЖ с разбитым лицом спустя месяц после трансфера
Российский футболист Матвей Сафонов приехал на базу ПСЖ с разбитым лицом
Российского вратаря Матвея Сафонова с зашитой ссадиной над левым глазом заметили неподалёку от расположения его нового футбольного клуба ПСЖ в городе Пуасси, он подписал поклонникам футболки и уехал. Кадры публикует Mash.
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов с зашитой ссадиной над глазом ставит автографы на футболках. Видео © Telegram / Mash
Природа повреждения брови остаётся неизвестной. Конечно, это могут быть последствия драки, но в целом куда более вероятно, что он получил её во время тренировки с командой, например, ударившись о штангу спустя месяц после трансфера в Пари Сен-Жермен.
Напомним, что о планируемом трансфере Матвея Сафонова в легендарный французский ФК ПСЖ стало известно в конце мая. Впрочем, переход был под вопросом из-за колоссального долга по алиментам — 60 миллионов рублей. Однако спортсмен всё же преодолел это препятствие, погасив задолженность, — 14 июня его официально включили в состав парижского клуба.