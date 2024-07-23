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23 июля, 17:28

Российский вратарь засветился у базы ПСЖ с разбитым лицом спустя месяц после трансфера

Российский футболист Матвей Сафонов приехал на базу ПСЖ с разбитым лицом

Российского вратаря Матвея Сафонова с зашитой ссадиной над левым глазом заметили неподалёку от расположения его нового футбольного клуба ПСЖ в городе Пуасси, он подписал поклонникам футболки и уехал. Кадры публикует Mash.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов с зашитой ссадиной над глазом ставит автографы на футболках. Видео © Telegram / Mash

Природа повреждения брови остаётся неизвестной. Конечно, это могут быть последствия драки, но в целом куда более вероятно, что он получил её во время тренировки с командой, например, ударившись о штангу спустя месяц после трансфера в Пари Сен-Жермен.

Напомним, что о планируемом трансфере Матвея Сафонова в легендарный французский ФК ПСЖ стало известно в конце мая. Впрочем, переход был под вопросом из-за колоссального долга по алиментам — 60 миллионов рублей. Однако спортсмен всё же преодолел это препятствие, погасив задолженность,14 июня его официально включили в состав парижского клуба.

"Я тебе ночь, а ты мне дочь": Сафонов отказывается платить баснословный долг по алиментам
"Я тебе ночь, а ты мне дочь": Сафонов отказывается платить баснословный долг по алиментам
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Telegram / Сборная России по футболу

Юрий Лысенко
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