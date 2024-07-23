Российский вратарь засветился у базы ПСЖ с разбитым лицом спустя месяц после трансфера

Российского вратаря Матвея Сафонова с зашитой ссадиной над левым глазом заметили неподалёку от расположения его нового футбольного клуба ПСЖ в городе Пуасси, он подписал поклонникам футболки и уехал. Кадры публикует Mash.

Природа повреждения брови остаётся неизвестной. Конечно, это могут быть последствия драки, но в целом куда более вероятно, что он получил её во время тренировки с командой, например, ударившись о штангу спустя месяц после трансфера в Пари Сен-Жермен.