Экс-жена вратаря Сафонова согласилась на мир, но на хитром условии

Экс-супруга вратаря ПСЖ Матвея Сафонова Анастасия, которую футболист обвинил в "специально" не оплаченных автомобильных штрафах, согласилась пойти на мировую с бывшим мужем. Однако, как сообщает Mash, девушка выдвинула довольно хитрые условия.

По данным телеграм-канала, Анастасия хочет разбить сумму алиментов на две части: первая (70%) — пойдёт на будущее их совместной с 25-летним спортсменом дочки, а вторая (30%) — отправится на её счёт в качестве компенсации. Однако заседание по этому вопросу в московском суде перенесли, уже в третий раз.

Адвокат экс-капитана "Краснодара" заявил, что не воспринимает идею бывшей жены футболиста как стремление решить всё мирно, так как мировое соглашение — это когда стороны обо всём договорились, но здесь всё совсем иначе. При

этом юристы Анастасии уверяют, что по условиям соглашения, которое она предлагает подписать голкиперу, 70% алиментов пойдёт на накопительный счёт дочери, а 30% — на ежедневные нужды ребёнка.