Экс-жена вратаря Сафонова согласилась на мир, но на хитром условии
Mash: Экс-жена голкипера Сафонова потребовала 30% от алиментов себе на счёт
Матвей Сафонов и Анастасия Казачек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39, nastysha_za_
Экс-супруга вратаря ПСЖ Матвея Сафонова Анастасия, которую футболист обвинил в "специально" не оплаченных автомобильных штрафах, согласилась пойти на мировую с бывшим мужем. Однако, как сообщает Mash, девушка выдвинула довольно хитрые условия.
По данным телеграм-канала, Анастасия хочет разбить сумму алиментов на две части: первая (70%) — пойдёт на будущее их совместной с 25-летним спортсменом дочки, а вторая (30%) — отправится на её счёт в качестве компенсации. Однако заседание по этому вопросу в московском суде перенесли, уже в третий раз.
Адвокат экс-капитана "Краснодара" заявил, что не воспринимает идею бывшей жены футболиста как стремление решить всё мирно, так как мировое соглашение — это когда стороны обо всём договорились, но здесь всё совсем иначе. При
этом юристы Анастасии уверяют, что по условиям соглашения, которое она предлагает подписать голкиперу, 70% алиментов пойдёт на накопительный счёт дочери, а 30% — на ежедневные нужды ребёнка.
Как сообщал Life.ru, в конце июля Сафонов пожаловался суду на бывшую супругу Анастасию за "специально" не оплаченные автомобильные штрафы, которыми бывшая якобы хочет завалить футболиста. Что касается алиментов, то Матвей до сих пор должен экс-жене десятки миллионов рублей и отказывается платить четверть заработка, ожидая перерасчёта. Вратарь считает, что Анастасия тратит большую часть денег на себя, а не на ребёнка. Напомним, в браке с Анастасией Казачек у Сафонова в июне 2021 года родилась дочь Майя. Осенью того же года спортсмен развёлся и, как сообщалось, стал встречаться со стендап-комиком Мариной Кондратюк.