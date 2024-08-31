«Встаю в очередь на алименты»: Возлюбленная вратаря сборной России Матвея Сафонова объявила о свадьбе

Футболист сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов сделал предложение своей девушке Марии Кондратюк. Об этом сама стендап-комик сообщила в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча».

Кондратюк добавила, что приняла предложение возлюбленного. По её словам, свадьба обязательно состоится. При этом стендап-комик уточнила, что не носит обручальное кольцо.