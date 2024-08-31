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31 августа, 11:57

«Встаю в очередь на алименты»: Возлюбленная вратаря сборной России Матвея Сафонова объявила о свадьбе

Футболист Матвей Сафонов сделал предложение стендап-комику Марине Кондратюк

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

Футболист сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов сделал предложение своей девушке Марии Кондратюк. Об этом сама стендап-комик сообщила в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча».

Кондратюк добавила, что приняла предложение возлюбленного. По её словам, свадьба обязательно состоится. При этом стендап-комик уточнила, что не носит обручальное кольцо.

«Я специально не освещала этот вопрос. Встаю в очередь на алименты», — пошутила Кондратюк.

Бывшая Сафонова прикрывается запросами дочери, чтобы выудить два миллиона на отъезд из нелюбимой РФ
Бывшая Сафонова прикрывается запросами дочери, чтобы выудить два миллиона на отъезд из нелюбимой РФ

Напомним, ранее Мосгорсуд одобрил решение, обязывающее футболиста Матвея Сафонова выплатить бывшей жене Анастасии Казачёк 60 миллионов рублей долгов по алиментам. Экс-супруги уже давно бьются в суде, и в ход идут самые разные упрёки. Например, недавно вратарь заявил, что Анастасия специально не оплачивает автомобильные штрафы, чтобы использовать их против него. Говоря о просроченных алиментах, Сафонов утверждал, что экс-жена тратит деньги на себя. Казачёк хочет отсудить у спортсмена 238 миллионов рублей на содержание дочери.

Дарья Нарыкова
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