«Встаю в очередь на алименты»: Возлюбленная вратаря сборной России Матвея Сафонова объявила о свадьбе
Футболист Матвей Сафонов сделал предложение стендап-комику Марине Кондратюк
Матвей Сафонов и Марина Кондратюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39
Футболист сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов сделал предложение своей девушке Марии Кондратюк. Об этом сама стендап-комик сообщила в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча».
Кондратюк добавила, что приняла предложение возлюбленного. По её словам, свадьба обязательно состоится. При этом стендап-комик уточнила, что не носит обручальное кольцо.
«Я специально не освещала этот вопрос. Встаю в очередь на алименты», — пошутила Кондратюк.
Напомним, ранее Мосгорсуд одобрил решение, обязывающее футболиста Матвея Сафонова выплатить бывшей жене Анастасии Казачёк 60 миллионов рублей долгов по алиментам. Экс-супруги уже давно бьются в суде, и в ход идут самые разные упрёки. Например, недавно вратарь заявил, что Анастасия специально не оплачивает автомобильные штрафы, чтобы использовать их против него. Говоря о просроченных алиментах, Сафонов утверждал, что экс-жена тратит деньги на себя. Казачёк хочет отсудить у спортсмена 238 миллионов рублей на содержание дочери.