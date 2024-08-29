Бывшая Сафонова прикрывается запросами дочери, чтобы выудить два миллиона на отъезд из нелюбимой РФ

Бывшая жена вратаря французского клуба «ПСЖ» Матвея Сафонова прикрывается дочерью, чтобы отсудить у него деньги на переезд из России. По данным Mash, Анастасия Казачёк требует с футболиста 1,7 миллиона рублей на «VIP-садик» в Краснодаре. Спортсмен проверил слова экс-возлюбленной и выяснил, что его дочь никогда туда не ходила.

Причём голкипер успел купить дочери квартиру, сделать ремонт на десять миллионов рублей и всё это время перечислял бывшей деньги «на жизнь». Футболист подал на Анастасию в суд, но она так не явилась к Фемиде, оправдавшись уходом за тяжелобольным родственником. На самом деле, пишет телеграм-канал, девушка отдыхала с подругами в Дубае.