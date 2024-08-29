Бывшая Сафонова прикрывается запросами дочери, чтобы выудить два миллиона на отъезд из нелюбимой РФ
Mash: Экс-жена Сафонова требует с него 1,7 миллиона на «VIP-садик» для дочери
Анастасия Казачёк и Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Love_safonov
Бывшая жена вратаря французского клуба «ПСЖ» Матвея Сафонова прикрывается дочерью, чтобы отсудить у него деньги на переезд из России. По данным Mash, Анастасия Казачёк требует с футболиста 1,7 миллиона рублей на «VIP-садик» в Краснодаре. Спортсмен проверил слова экс-возлюбленной и выяснил, что его дочь никогда туда не ходила.
Причём голкипер успел купить дочери квартиру, сделать ремонт на десять миллионов рублей и всё это время перечислял бывшей деньги «на жизнь». Футболист подал на Анастасию в суд, но она так не явилась к Фемиде, оправдавшись уходом за тяжелобольным родственником. На самом деле, пишет телеграм-канал, девушка отдыхала с подругами в Дубае.
По словам знакомого Анастасии, на полученные от Матвея деньги она планирует эмигрировать из России, так как не поддерживает спецоперацию и не хочет, чтобы её дочь получила российское образование.
Напомним, Мосгорсуд одобрил решение, обязывающее Матвея Сафонова выплатить Анастасии Казачёк 60 миллионов рублей долгов по алиментам. Бывшие супруги уже давно бьются в суде, и в ход идут самые разные упрёки. Например, недавно вратарь заявил, что Анастасия специально не оплачивает автомобильные штрафы, чтобы использовать их против него. Говоря о просроченных алиментах, спортсмен заявлял, что бывшая супруга тратит деньги на себя. Теперь Казачёк хочет отсудить у спортсмена 238 миллионов рублей.