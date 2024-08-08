Дуэль русских вратарей в Европе завершилась боевой ничьёй

Вратарь Матвей Сафонов, недавно подписавший контракт с ПСЖ, дебютировал в составе французского клуба в матче против австрийского "Штурма". Встреча, состоявшаяся 7 августа в Клагенфурте, не только подарила зрителям напряжённые моменты, но и показала уверенную игру нового голкипера.

На поле также был замечен другой российский голкипер, Даниил Худяков, защищавший ворота "Штурма". Обе команды завершили матч вничью, 2:2, и оба вратаря провели всю игру в стартовом составе, продемонстрировав высокое мастерство.