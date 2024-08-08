Дуэль русских вратарей в Европе завершилась боевой ничьёй
ФК ПСЖ сыграл вничью со "Штурмом" в дебютном матче вратаря Сафонова
Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов и вратарь австрийского "Штурма" Даниил Худяков. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sksturm
Вратарь Матвей Сафонов, недавно подписавший контракт с ПСЖ, дебютировал в составе французского клуба в матче против австрийского "Штурма". Встреча, состоявшаяся 7 августа в Клагенфурте, не только подарила зрителям напряжённые моменты, но и показала уверенную игру нового голкипера.
На поле также был замечен другой российский голкипер, Даниил Худяков, защищавший ворота "Штурма". Обе команды завершили матч вничью, 2:2, и оба вратаря провели всю игру в стартовом составе, продемонстрировав высокое мастерство.
Этот матч стал значимым событием для дебютанта, который смог показать свои способности на фоне высокого уровня соперника и в условиях новых вызовов. ПСЖ, как и "Штурм", представили зрителям интересный и напряжённый футбольный матч.
Напомним, в июне "Краснодар" объявил о переходе Матвея Сафонова на позицию вратаря в легендарный ПСЖ. Однако трансфер чуть было не сорвался из-за колоссального 60-миллионного долга футболиста по алиментам. На этом фоне появились сообщения, что спортсмен всё заплатил, но его бывшая Анастасия Сафонова опровергла это. Скандал уже добрался до руководства французского клуба. Сам Сафонов платить отказывается и просит снизить сумму алиментов.