Матвей Сафонов дебютировал в составе ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов дебютировал в составе французского ПСЖ. В 19:30 по московскому времени парижский футбольный клуб начал товарищеский матч с австрийским "Штурмом".

Матвей Сафонов (на фото снизу) разминается перед матчем ПСЖ и "Штурма". Фото © X / PSG_English

Игра проходит на "Вёртерзе-Штадион" в Клагенфурте. Состав ПСЖ: Сафонов, Беральдо, Шкриньяр, Заге, Эль-Ханнах, Ли Кан Ин, Асенсио, Солер, Мбайе, Рамуш, Коло-Муани. Это первая игра для подопечных Луиса Энрике в новом сезоне.