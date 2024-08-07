Матвей Сафонов дебютировал в составе ПСЖ
Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ в товарищеском матче против "Штурма"
Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Российский вратарь Матвей Сафонов дебютировал в составе французского ПСЖ. В 19:30 по московскому времени парижский футбольный клуб начал товарищеский матч с австрийским "Штурмом".
Матвей Сафонов (на фото снизу) разминается перед матчем ПСЖ и "Штурма". Фото © X / PSG_English
Игра проходит на "Вёртерзе-Штадион" в Клагенфурте. Состав ПСЖ: Сафонов, Беральдо, Шкриньяр, Заге, Эль-Ханнах, Ли Кан Ин, Асенсио, Солер, Мбайе, Рамуш, Коло-Муани. Это первая игра для подопечных Луиса Энрике в новом сезоне.
Напомним, в июне "Краснодар" объявил о переходе Матвея Сафонова на позицию вратаря в легендарный ПСЖ. Однако трансфер чуть было не сорвался из-за колоссального 60-миллионного долга футболиста по алиментам. На этом фоне появились сообщения, что спортсмен всё заплатил, но его бывшая Анастасия Сафонова всё отвергла. Скандал уже добрался до руководства французского клуба. Сам Сафонов платить отказывается и просит снизить сумму алиментов.